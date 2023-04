L’Agència de Desenvolupament del Berguedà conjuntament amb el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Gironella han presentat aquest dimarts la segona edició del Festival UP, un esdeveniment que es proposa com un punt de trobada entre estudiants i sectors empresarials. En aquesta segona edició, que se celebrarà del 13 al 16 d’abril a cal Metre de Gironella, els organitzadors van anunciar que UP «redobla la seva aposta per un festival que té l’objectiu principal de promoure la innovació i l’emprenedoria entre els alumnes d’educació primària, secundària i formació professional de la comarca».

El festival està especialment destinat als alumnes de cinquè i sisè curs de primària i de tercer i quart d’ESO i de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior del Berguedà així com a les entitats socials, les administracions, les empreses, els emprenedors i els ajuntaments. Durant els quatre dies el programa oferirà a estudiants i possibles contractadors un cartell amb una cinquantena d’activitats com ara «xerrades, reptes, tallers, taules rodones, espectacles, ponències, speed datings, una hackaton i diferents propostes per estimular la creativitat dels joves a través de la innovació i la tecnologia», segons han explicat des del Consell. Entre les novetats d’aquesta segona edició, els organitzadors han remarcat l’emissió en directe del programa POP UP de Catalunya Ràdio, un espectacle aeri amb 50 drons que formaran coreografies al cel il·luminat a l’estil d’un piromusical a les roques del pont vell de Gironella, un programa de taules rodones sobre les xarxes socials o sessions de cinema en tres dimensions. Així, des del Consell han emfatitzat que «els joves de la comarca, que visitaran el festival els dies 13 i 14 d’abril, tindran al seu abast un espai d’orientació acadèmica, formativa i ocupacional que dona un pes específic a l’oferta educativa del Berguedà». El Festival UP s’ha presentat a Cal Metre en un acte amb la participació del president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluis Vall, i el conseller de Joventut, Abel Garcia. Josep Lara ha remarcat que «el Consell Comarcal del Berguedà està al costat dels alumnes i continuem amb la voluntat d’aplicar polítiques actives de formació per retenir el molt talent que té la comarca». Per la seva banda, Lluís Vall, ha apuntat que «des de l’Agència el que volem fer en aquest festival és preocupar-nos pel futur des del present».