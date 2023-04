Més de 40 empresaris i empresàries del Berguedà han participat en la primera edició Innovation Day, que s’ha celebrat aquest dijous en el marc del Festival Up Berguedà, a Gironella. La jornada es va centrar en construir les bases per fomentar un ecosistema innovador a la comarca. La van impulsar la Cambra territorial del Berguedà, conjuntament amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Cambra de Comerç de Barcelona i la xarxa Enterprise Europe Network.

L’eix vertebral de la jornada va ser la innovació, palanca clau que pot donar resposta als reptes del mercat actuals i, sobretot, de sostenibilitat. En aquest sentit, la jornada col·laborativa es va centrar a remarcar la capacitat que té la innovació per afavorir projectes sostenibles i que augmentin la competitivitat local: retenció del talent, generació de treball d’alt valor afegit, impuls de polítiques sostenibles i foment d’una economia basada en les noves tecnologies.

L’acte va comptar amb les intervencions del president de l’Agència del Desenvol upament del Berguedà, Lluís Vall, i de l’alcalde de Gironella, David Font. La presentació dels objectius i reptes de l’Innovation Day va anar a càrrec de l’equip d’experts en innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alex Phimister i Vicente Atienza.

El conjunt de l’empresariat que va participar en aquest primer Innovation Day va poder augmentar les seves connexions entre el teixit industrial de la comarca i crear una xarxa d’aliances activa entre els diversos agents socioeconòmics locals, per així promoure i treballar conjuntament en una millora del benestar i l’entorn. Per estimular les connexions es van dur a terme diverses accions, entre les quals destaquen l’speed dating i les dinàmiques de grups, on es van compartir experiències i solucions als reptes plantejats.

La jornada va contribuir a construir una xarxa que connecti els diversos agents d’innovació del Berguedà, fomentant la cooperació entre corporacions, pimes, universitats, centres tecnològics i administracions, per trobar solucions que responguin als reptes emergents del nostre entorn.

UP Berguedà: innovació i emprenedoria

Gironella és fins aquest diumenge, 16 d'abril, el punt de trobada entre estudiants i teixit empresarial enfocat en la innovació, les noves tecnologies i l’emprenedoria digital.

L’antiga nau industrial de Cal Metre s’ha convertit en un espai que simula un aeroport, amb portes d’embarcament, taulells d’aerolínies, zona de facturació i espai aeri, per distribuir els participants a l’UP Berguedà. «Voler és volar» és el lema de la segona edició de la mostra, per convidar els joves a aventurar-se en aquest sector.

L’UP Berguedà compta amb un espai d’orientació acadèmica, formativa i ocupacional i es complementa amb una programació que inclou ponències, taules rodones i activitats immersives. En concret, hi ha més d’una cinquantena de propostes. L’UP Berguedà és una iniciativa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, amb el suport del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Gironella.