Per a les empreses de lloguer de canoes, caiacs i activitats nàutiques als embassaments, ara començava la temporada. Però, malauradament, per a la gran majoria no serà així. La falta d’aigua als pantans ha provocat l’anul·lació de moltes de les activitats previstes i la queixa d’aquestes empreses: moltes tancaran amb pèrdues econòmiques per les inversions ja fetes tot i prendre mesures per retallar despeses sense ajuts de l’administració. Tres de les quatre empreses nàutiques a la Llosa i la Baells no podran començar la temporada.

És el cas de les empreses del pantà de la Llosa del Cavall: «Tenim una orografia del terreny que no ens permet posar embarcació amb aquests nivells tan baixos» (no s’arriba al 25 % de la capacitat) i «no hi podem accedir». Artur Beyora, de l’empresa Kayak K1, ha hagut d’anul·lar tota l’activitat prevista per a aquest mes d’abril, igual que l’altra empresa, Relleus, que tampoc començarà la temporada.

A la Baells només una empresa ha pogut començar la temporada, Indòmit, en canvi el Berguedà Nàutic, que habitualment no comença la temporada fins a finals de maig, no obrirà fins al juny. Fonsi Ferrer, encarregat i propietari de Berguedà Nàutic, està buscant solucions per poder afrontar aquesta manca d’aigua: «Tenim l’embassament molt avall i ens perjudica a l’hora de portar la gent fins a l’embarcament». Per aquest motiu estan treballant per arreglar un camí i disposar de vehicles per transportar la gent, una idea que ja es va portar a terme l’estiu passat.

Les pèrdues econòmiques afecten no només les empreses nàutiques, sinó tot el sector turístic dels pobles del voltant. Així mateix, les empreses s’han vist obligades a retallar personal. És el cas de Fonsi Ferrer: «Normalment a l’estiu érem unes cinc persones treballant, i aquest any serem tres, i com a màxim buscarem un suport per als caps de setmana». Altres empreses del sector, explicava, han decidit tancar i traslladar la seva activitat al mar.

Artur Beyora esperava grups d’escoles d’entre 30 a 60 alumnes durant aquest mes d’abril, i s’ha vist obligat a anul·lar-ho. Una situació que «no només ens afecta a nosaltres, també afecta tots els restaurants, cases de colònies...». El mateix problema passa a Cercs, on, segons Jesús Calderer, l’alcalde, «totes aquestes activitats que es duen a terme a l’embassament aporten recursos al poble que, ara, no hi seran o seran molt menors».

A banda de la sequera, les empreses consultades es queixen que la manca d’aigua també es deu a la mala gestió de les administracions i les hidroelèctriques i això els afecta de manera directa en les seves activitats. Tanmateix, les administracions no han ofert cap ajuda a aquestes empreses. Per això s’han agrupat i han format una associació que representi les empreses d’aquest sector.

Aquesta associació depèn de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT). A través d’aquí les empreses busquen una intenció de reconeixement com a entitat.

Daniel Brasé, secretari general de la FIHRT, creu que hi ha mala comunicació per part de les administracions, i que «no es parla amb el territori». D’altra banda, també reclama que «si amb la pandèmia hi va haver compensacions o ajuts en el sector, ara també caldrien. La gent d’aquestes empreses han sortit de la pandèmia i van ofegats d’ICOS i préstecs, i cada any han de pagar les taxes per poder treure els caiacs a l’aigua».