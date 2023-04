La Berguedana de Folklore Total ha editat el llibre L'Hereu Mill, arxiu vivent de cançons populars. La presentació es farà aquest divendres, 21 d'abril, a les 8 del vespre al local social de Sant Julià de Cerdanyola. A l'acte també s'interpretaran algunes de les cançons del llibre, que són 218 melodies (principalment cançons) que el musicòleg Joan Tomàs i Parés va recollir de Josep Casals Cirera, l'Hereu Mill, durant unes entrevistes que li va fer el 1926 a la Casa de Caritat de Barcelona, on estava ingressat.

Josep Casals, l'Hereu Mill, va demostrar una gran capacitat de memoria recordant tantes cançons (música i lletra). Joan Tomàs el va definir com a "arxiu vivent de cançons populars", sent el cantaire del que més cançons es van recollir per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Ara, és la primera vegada que es publica el seu repertori íntegrament. El llibre també conté uns apunts biogràfics de Josep Casals i Joan Tomàs, així com una contextualització de la tipologia de cançons.

Josep Casals va néixer el 1870 a Sant Julià de Cerdanyola, on va viure bona part de la seva vida fent feines diverses que li van permetre memoritzar cançons. Joan Tomàs va recollir també els comentaris sobre aquestes cançons que li va fer el mateix Josep Casals, l'Hereu Mill, qui va passar els darrers anys de la seva vida a la Casa de Caritat de Barcelona, on va morir el 1930.

En l'elaboració d'aquest llibre hi han participat persones de la Berguedana de Folkore Total (Maria del Agua Cortés, Eloi Escútia, Neus Simon, Ramon Gragés i Ferran Badal) i altres d'externes a l'entitat (Liliana Tomàs, Xavier Pedrals i Joan Figueres) L'edició, feta per Garsineu Edicions, ha estat possible gràcies al suport econòmic de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, del Consell Comarcal del Berguedà i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'Hereu Mill, arxiu vivent de cançons populars és el tercer volum que publica la Berguedana de Folklore Total després que el 2020 i el 2021 van veure la llum els dos volums corresponents a Danses tradicionals del Berguedà. La recollida, estudi i divulgació del patrimoni musical del Berguedà és una de les finalitats que té l'entitat. A part de la presentació del llibre que es faràaquest divendres, el dia de Sant Jordi es podran comprar llibres en un parada al carrer Major de Berga. La venda de llibres editats per la Berguedana de Folklore Total permet a l'associació fer publicacions i activitats.