La CGT del Berguedà fa una crida a la manifestació el Primer de Maig

La delegació de la Confederació General del Treball (CGT) del Berguedà ha convocat per aquesta jornada festiva i reivindicativa del Primer de Maig un acte de concentració i protesta a les dotze del migdia a la plaça de les Dones de Berga. Des de l’organització sindical han fet una crida als treballadors a sumar-se a l’acció sota l’eslògan «Unim la classe; Construïm l’alternativa». Des del sindicat han llençat un manifest de crítica a la situació laboral i la resta d’organitzacions:«al Berguedà, aquest últim any, hi hem vist de tot: tallers de cosidores i legals, condicions pèssimes en residències, acomiadaments per embaràs, treballadors abocats a tòxics perillosos, empreses de treball temporal venent-nos per quatre cèntims, repressió sindical generalitzada i UGT i CCOO fent de comparses del poder tot això passant aquí i ara. Ens agradi o no, la feina ens continua travessant i condicionant el dia a dia, és per això que el sindicat és l’eina d’autodefensa de les treballadores, una eina per recuperar tot allò que el treball assalariat ens roba, i com un punt de partida cap a la societat més justa. Perquè si podem guanyar unes relacions igualitàries el lloc de treball, el potencial pot ser enorme».