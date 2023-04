El Berguedà i Osona teixeixen aliances per fer volar ben alt el projecte Ocell de Foc, un projecte adreçat especialment a joves amb problemàtica de salut mental. Té com a finalitat oferir atenció a joves de 16 a 30 anys per cuidar el seu benestar emocional, facilitant-los la consecució d'objectius en l’àmbit personal, educatiu o laboral.

El programa és finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i a Osona i al Berguedà s’està portant a terme amb una unió d’entitats impulsores i executores formada per Osonament que és l’entitat guia, Fundació Privada Horitzó del Berguedà, Fundació Projecte i Vida, Consell Comarcal del Berguedà, Consell Comarcal d’Osona, Consell Esportiu d’Osona i Associació cultural la Clota de les Adoberies. També en formen part un total de 19 entitats satèl·lit tant d’Osona com del Berguedà. La seva funció és donar a conèixer, difondre i participar activament en el desplegament d’Ocell de foc. Divendres es va fer una trobada a Cal Vidal, a Puig-reig, en la qual es van exposar les accions amb què s'està treballant i es va fer una formació per part de l'entitat Obertament, experta en metodologies i estratègies contra l’estigma, per tal que les associacions que formen Ocell de Foc tinguin unes nocions bàsiques en aquest àmbit. La trobada també va comptar amb un espai d’intercanvi entre les entitats, per parlar de les actuacions que es fan i posar sobre la taula noves propostes, amb la voluntat de fomentar el treball en xarxa de les diverses entitats i focalitzar el pla d’acció amb els joves d’ambdós territoris.