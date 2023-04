Amb el lema 'Amb tu, seguim endavant', la formació de Fem Poble-AM (ERC), que ha governat Montmajor aquest mandat, es torna a presentar a les properes eleccions municipals amb un equip renovat i "amb un gran impuls per desplegar les actuacions que es proposen", asseguren.

El grup, encapçalat per l’alcaldessa Mar Monell Davins està format per tretze membres "amb una sòlida formació i una viva motivació per dur a terme projectes importants pel municipi", assegura la cap de llista.

Els projectes que la candidatura es marca com a prioritaris per Montmajor són per exemple l’arranjament de la zona esportiva i el camp de gespa artificial; la millora de la xarxa de camins i carreteres del municipi, juntament amb renovar les bústies de correu postal i les senyalitzacions que convinguin; continuar vetllant per tenir unes instal·lacions escolars òptimes; la promoció d’activitats culturals i la creació de nous esdeveniments festius; donar suport a la pagesia i la ramaderia, a través de la formació, agilitat de tràmits, la recuperació d’espais i la conservació de camins; una aposta clara per fer front a l’acció climàtica, amb el desplegament de la fibra òptica, el canvi d’enllumenat públic, la col·locació de plaques solars i el foment de les energies renovables; la millora en l’eficiència de la xarxa d’aigua municipal; accions directes que afavoreixin el sector jove del municipi; l’impuls per a la creació d’un centre de dia; i entre d'altres propostes, la creació de processos participatius.