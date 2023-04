Antifrau investiga el govern de Castellar del Riu per presumptes irregularitats

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha obert una investigació per aclarir si l’equip de govern de l’Ajuntament del Castellar del Riu està facturant serveis al consistori per part de familiars de regidors o dels propis regidors; si està tramitant falses baixes laborals i falses dedicacions laborals per part de l’alcalde; i si hi ha irregularitats en l’àmbit urbanístic.

Antifrau ha acceptat a tràmit una denúncia que adverteix d’aquestes presumptes irregularitats i assenyala alcalde, regidors i treballadors externs del consistori d’aquest municipi berguedà de 175 habitants. Regió7 ha pogut conèixer els motius de la denúncia sense tenir accés als detalls, tot i que sí que han transcendit algunes de les acusacions. Per exemple, presumptes factures falses d’assessorament fiscal i comptable valorades en 12.000 euros anuals fins el 2022, així com «altres quantitats de diners públics en benefici propi». A nivell urbanístic, s’ha posat sobre la taula que es feien ‘pressupostos comparsa’ amb falsos pressupostos de contractació. I d’altra banda, presumptes reformes d’habitatges abans d’obtenir la llicència d’obres de l’Ajuntament de Castellar del Riu. Els fets es van posar en coneixement de l’Oficina Antifrau, que va fer el què anomena avaluació prèvia de versemblança. Segons han constatat a aquest diari, la resolució del director de l’Oficina Antifrau és que «els fets denunciats resulten versemblants i es procedeix a la fase d’investigació». En aquesta fase, es poden requerir documents a l’ajuntament afectat, fer visites d’inspecció, entrevistes personals o consultes als registres. De moment, segons l’alcalde de Castellar del Riu, Adrià Solé, l’Oficina Antifrau no els ha fet cap tipus de requeriment d’informació. L’alcalde ha defensat que no s’ha produït cap mala praxi i ha recordat que aquestes actuacions no prejutgen ni impliquen cap posicionament d’Antifrau en relació a les presumptes irregularitats. La investigació que té oberta l’Oficina Antifrau pot tenir diversos resultats: que no hi hagi indicis i s’arxivi, que es vegi delicte i passi a mans de la justícia, que es facin recomanacions per millorar les pràctiques administratives o un informe raonat sobre irregularitats constatades i possibles responsabilitats.