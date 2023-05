Els nous vestits dels gegants de la Patum seran funcionals i creatius, seran peces que conservaran l'essència i la tradició però que faran un pas cap a la modernitat. Així ho va exposar divendres a Berga el dissenyador i modista berguedà Jordi Rafart, guanyador del concurs del disseny dels vestits que els quatre gegants estrenaran per la Patum de l'any que ve.

La sala de plens de l'Ajuntament de Berga es va fer petita per encabir els nombrosos berguedans interessats a conèixer de primera mà com serà la nova indumentària dels gegants i quins teixits, brodats, pedreria i passamaneria s'utilitzaran.

Jordi Rafart, amb el projecte batejat 'Els nostres avis', vol fer un homenatge "a tots els avis berguedans que ens han transmès la passió patumaire". A més, considera que els quatre gegants de la Patum són "els quatre avis immortals per a tota la gent de Berga".

Quan es van adquirir els gegants (el 1886 els Vells i el 1891 els Nous) anaven vestits de nobles. L'any 1927 és quan es va definir l'estètica que ha perdurat fins l'actualitat amb diferents canvis de vestits. Aquesta evolució i les peces que han portat els gegants des del 1927 han estat font d'inspiració per a Jordi Rafart, ja que els vestits nous tindran referències de diferents èpoques: "Per exemple, la part dels espiells s'inspira en els vestits del 1927; o les ornamentacions amb motius vegetals, en les corones de les gegantes del 1978".

Un altre aspecte que ha tingut molt present Jordi Rafart és que els quatre gegants tinguin un punt d'unió i "que no en quedi cap de desplaçat". Per això, a nivell de colors ha tingut molt present l'encaix entre els colors freds i càlids. El vestit del gegant nou, amb el predomini del vermell, portarà una franja blava que connectarà amb els colors del vestit de la geganta nova.

El gegant vell, per la seva banda, perdrà el color crema actual i agafarà un verd intens que combinarà amb la faldilla de la geganta vella, de color ocre i verd. Els complements també seran importants per aquesta unió entre tots quatre, així com els teixits de vellut i els damascats. Els folres, seran de cotó. I també tindran un pes rellevant els brodats, la pedreria (cristall, turqueses i perles) i la passamaneria (cintes i serrells).

Un cop acabada la xerrada, els assistents van poder tocar les teles que vestiran els gegants. El procés ja està en marxa i és previst que es puguin vestir a partir del mes de febrer de l'any que ve, per poder fer els retocs necessaris i tenir-los a punt per a la Patum del 2024. De moment, segons Rafart, s'han pres les mides als gegants i s'han encarregat els teixits i les aplicacions de pedreria. La confecció es farà al Museu Tèxtil de Terrassa.