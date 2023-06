Urbici Malagarriga ha trencat oficialment amb els 28 anys d’alcaldia convergent i postconvergent a Cercs. El número 1 de la llista independent de Som Cercs ha rebut la vara d’alcalde avui en la sessió de constitució de l’ajuntament.

Som Cercs va vèncer en les eleccions a Junts per només 14 vots. Els dos partits van obtenir tres regidors mentre que ERC en va obtenir 2 i el grup d’Independents per Cercs, 1. Això va fer viable el pacte entre Som Cercs i ERC per tal d’aconseguir la majoria absoluta i poder governar al consistori durant els propers 4 anys, pacte que es va rubricar ahir amb el suport dels republicans, liderats per Jordi Riera.

D’aquesta manera, Urbici Malagarriga, membre de la plataforma antiincineradora de Cercs, enceta el seu primer mandat com a batlle en que tindrà a Junts, amb Jesús Calderer al capdavant, liderant l’oposició. També serà a l’oposició el regidor Germán Sánchez, d’Independents per Cercs.

La constitució de l’Ajuntament de Cercs s'ha dut a terme a les 11 del matí en una sala de sessions que ha quedat petita, però el ple es va dur a terme sense sorpreses. El nou alcalde, Urbici Malagarriga ha rebut la vara d’alcalde i ha assegurat en el seu primer discurs com a batlle que «partim de zero, però amb il·lusió, transparència i estant al servei del poble».

En aquest sentit, fent referència a que són un partit nou en el govern, Malagarriga ha assegurat que «hem d’aprendre, però ho farem» i en relació amb això ha destacat la professionalitat i el servei dels treballadors de l’Ajuntament de Cercs. Sobre el seu tarannà, Malagarriga ha dit que és una persona que parla «directe, sense ambigüetats» i que aquesta és la fórmula amb la que es troba més còmode. Respecte als reptes que hi ha de cara al futur, com per exemple el projecte per fer una planta d’hidrogen a l’antiga central tèrmica de Cercs, el nou batlle ha apuntat que tocarà prendre decisions complicades, però ha assegurat que «ho afrontarem amb responsabilitat». «Som humans i no podrem assumir decisions errònies que s’hagin fet abans», ha dit també.

Malagarriga ha comptat amb el suport d‘ERC per obtenir la majoria absoluta. Junts, que es va abstenir, quedarà a l’oposició. L’anterior batlle, Jesús Calderer, ha felicitat a Malagarriga i li ha desitjat sort. El cap de l’oposició ha dit que el seu partit farà «una oposició constructiva, en positiu» per ajudar a aconseguir un municipi viu. «Us encoratgem a pensar en gran», ha afegit també Calderer dirigint-se al nou govern.

Calderer també ha apuntat a que «fugirem d’atacs estèrils, però estarem atents per no perdre cap de les oportunitats que s’han anat treballant aquests anys". "Des de l’oposició també es pot fer créixer una vila», ha dit el cap de l’oposició en el seu discurs.