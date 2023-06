La propietària del restaurant La Barana de Berga, Sílvia Culell, és la nova presidenta d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. L'associació ha renovat la junta directiva i Culell pren el relleu a Jordi Badia, del restaurant La Cabana. La nova junta combina experiència amb cares noves amb l’objectiu de continuar treballant per representar un dels sectors motors del Berguedà com és el de l’hostaleria i el turisme.

Manel Sousa, del restaurant Cal Marsalet, ocupa el càrrec de vicepresident; Joan Casals, de l’hotel-restaurant El Recó de l’Avi, és el secretari; i Guillem Obradors, del càtering Les Alzines, és el tresorer. Com a vocals formen part de la junta Remei Escolies, del restaurant Els Roures; Albert Palau, d’Indòmit; i també Jordi Badia, de La Cabana. La nova presidenta, Sílvia Culell, ha explicat que properament poden afegir-se nous vocals per ampliar la representació d’aquesta junta.

El mes de maig es va iniciar el procés electoral per la renovació de la junta, tal i com marquen els estatuts de l’entitat. La candidatura encapçalada per Sílvia Culell ha estat l'única que s'ha presentat, i un cop validada per unanimitat, s’ha proclamat automàticament com a nova junta de l’entitat.

El president sortint, Jordi Badia, ha volgut agrair a totes les persones que han treballat a dins i fora de l’associació durant els darrers anys, i més, tenint en compte l’època difícil viscuda amb la pandèmia de la covid. Ha recordat la feina feta com ara la campanya de la Cuina de la Caça i la Tòfona amb el sopars maridatges, la campanya de la Cuina del Bolet o la Nit del Turisme, entre d’altres accions, i ha encoratjat a la nova junta a seguir treballant, per consolidar-les i ampliar-les.

La nova presidenta, Sílvia Culell, ha explicat que la voluntat és seguir amb la línia impulsada en els darrers anys i una de les novetats crear comissions per poder treballar de manera col·lectiva amb responsables de cadascuna de les àrees.