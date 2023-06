Els veïns d'Olvan i Cal Rosal han recollit fins ara més de 500 firmes per demanar al departament de Salut que no redueixi els horaris dels consultoris d'Olvan i Cal Rosal durant l'estiu, així com tampoc limiti el servei del metge. Es tracta d'una acció preventiva per evitar el què ja ha passat altres períodes de vacances en diversos consultoris del Berguedà. També al municipi d'Olvan.

Segons el comunicat que ha llegit aquest migdia l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, "la reducció d'horaris, i especialment els que afecten al metge, s'ha anat produint darrerament perquè per exemple el metge d'aquí ha de cobrir baixes de consultoris d'altres pobles. I els mesos d'estiu és habitual que els horaris es modifiquin". Per aquest motiu s'ha promogut una acció de defensa per al manteniment d'horaris. Pràcticament tot el poble ha respost a la recollida de firmes i en tres setmanes han signat més de 500 persones, d'una població de 870 (comptant els menors d'edat).

Els veïns, amb una població envellida, veuen els propers mesos amb preocupació. Per això actuen i fan visible l'acció. Segons Teresa Costa, una veïna, "en seguim recollint, tant als establiments com casa per casa. Volem arribar a tothom i tenir com més firmes millor per després fer-les arribar al departament de Salut. I que tinguin en compte la reivindicació que fem des de Cal Rosal i Olvan". Una altra usuària, Montse Carreras, referma la necessitat de no reduir les hores del metge: "Quan a vegades no hi ha el metge perquè ha hagut de marxar a Gironella és un problema. Hi ha molta gent gran a qui els costa desplaçar-se i per a qui el metge és necessari, i de fet, estem molt contents de l'atenció del metge".

El veïnat i l'Ajuntament d'Olvan demanen que durant tot l'estiu es mantinguin, sense retallades, els horaris establerts. Actualment, el consultori d'Olvan obre els dimarts i els divendres de 8 a 15 h amb servei de metge i d'infermera. I el consultori de Cal Rosal obre els dilluns i els dijous de 8 a 15 h, però l'atenció mèdica és de 8 a 11.30 h, la resta d'hores hi ha la infermera.

Fonts del departament de Salut, consultat per aquest diari, han respost que de moment no tenen constància de cap recollida de firmes, i han volgut deixar clar que "el consistori no tancarà, garantirà l'assistència però també les vacances dels professionals".

Per a l'alcalde d'Olvan, el problema de garantir l'assistència és "a quants quilòmetres?" i "Quina facilitat té la població, i especialment la gent gran, per desplaçar-se a un altre consultori que no sigui el que tenen de referència?". Davant d'aquesta realitat, Sebastià Prat, reclama solucions. Assegura que la falta de metges al món rural és un fet i cal revertir la situació: "els consultoris, igual que les escoles, són estructures de país clau per al manteniment de la població. Es tracta de serveis bàsics fonamentals per aturar la fugida de la població i dignificar la vida al món rural".

L'Ajuntament d'Olvan s'ofereix al departament de Salut per col·laborar en trobar una solució: "No som ajuntaments rics, però pensem que podem aportar recursos per a un altre model d'assistència. Ho hem fet amb la creació dels consultoris i potser ho podríem fer per oferir alguns valors afegits a la feines dels equips mèdics que venen a treballar a casa nostra, ja sigui amb cofinançament de sou o facilitant habitatge. És important que el departament ens vegi com a aliats per resoldre una situació que ja entenem que és complicada". Així ho expressat Sebastià Prat, que ha dit que aprofiten el comunicat emès per demanar una trobada amb els responsables de Salut, "amb l’objectiu de conèixer la situació de primera mà, traslladar-la a la població i sobretot, identificar possibles vies de solució".