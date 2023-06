La Pobla de Lillet organitza la primera festa Pride d'Alta Muntanya. Es farà el cap de setmana que ve, 1 i 2 de juliol, amb l'objectiu de donar visibilitat al col·lectiu LGTBIQ+ al món rural. Viure en pobles petits l'homosexualitat, la bisexualitat o la transsexualitat ha estat marcada per estereotips i prejudicis negatius que en els últims anys s'han anat trencant gràcies a una xarxa d'entitats que treballa perquè als pobles petits es pugui "fer vida LGTBI" amb naturalitat. Tot i això, segons fonts de l'organització de la festa "encara existeix un estigma social vers les persones LGTBIQ+ als pobles. Molts joves han hagut de marxar per sentir-se assenyalats. En pobles rurals costa més normalitzar la diversitat".

La Pride d'Alta Muntanya arriba amb la voluntat de donar visibilitat a les reivindicacions del col·lectiu "perquè es tracta de la llibertat fonamental d’igualtat per a totes les persones de qualsevol identitat de gènere i orientació sexual". S'han programat diferents activitats que arrencaran ja divendres, 30 de juny, amb la inauguració a les 18 h de l'exposició de cartells "L'activisme LGTBI abans i després d'Stonewall" de Jordi Petit, al restaurant La Borda de Lillet. A la mateixa hora, l'activista trans de Bagà, Patrícia Caballero, parlarà de la perspectiva LGTBIQ+ a muntanya.

Per al dissabte 1 de juliol s'han programat propostes variades. A les 10.30 h, partides d'escacs. A les 11 h, rua reivindicativa amb gegants, capgrossos i carrossa guarnida per a l'ocasió; de les 11 h a les 20 h, fira temàtica LGTBIQ+ amb punt lila, roba, maquillatge, literatura i joguines sexuals. A les 12 h pregó i vermutada a la plaça Xesco Boix. A la tarda, de 17 h a 20 h, hi haurà acrobàcia en teles des del Pont Vell, taller de circ per als infants, cursa de talons i corbata, concert i botifarrada. A les 23 h espectacle de Bàrbara Trash al saló la Flor, dansa de Falgars inclusiva, i música amb DJ.

Diumenge 2 de juliol, a les 10 h, es farà una excursió al monestir amb plantada de la bandera LGTBIQ+ en un turó. I a les 12, comiat de la Pride d'Alta Muntanya a la plaça Xesco Boix.

L'organització espera que la festa compti amb una bona participació. Neix amb la idea "que tingui continuïtat", han apuntat, i han agraït la implicació d'entitats, associacions i Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Vessant social

En el marc de la Pride d'Alta Muntanya, l'organització vol anar enllà d'un cap de setmana festiu i ha posat l'accent en la vessant informativa i social. En aquest sentit, l'activista trans baganesa Patrícia Caballero va oferir una xerrada a l'escola sobre diversitat afectivo-sexual als alumnes.

Mural amb el logotip de la Pride

El logotip de la Pride d'Alta Muntanya és la cara d'una vaca amb els colors de l'arc de Sant Martí. Llueix en una de les parets més visibles de la Pobla de Lillet després que el cap de setmana passat Sisu, Joaquim, Jordi i Aleix pintessin el mural que mostra "l'orgull de la diversitat en un poble que aprèn a respectar totes les opcions de sexualitat i de gènere", remarquen des de l'organització.