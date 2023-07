El programa d’activitats esportives Salut a l’estiu arriba a la 8a edició. La programació es farà a terme a la zona esportiva Toni Sabata des d'aquest dilluns, 3 de juliol, fins al 4 d’agost. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de promoure els hàbits saludables i l’exercici físic entre la població durant l’estiu. El projecte està impulsat per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga amb la col·laboració del Centre Esportiu Municipal El Tossalet i el Centre Esportiu d’Estètica Corporal (CEEC). Totes les activitats estaran dirigides per professionals tècnics dels centres esportius participants.

Una desena d’activitats esportives

La programació de Salut a l’estiu estarà formada per una desena de disciplines diferents. Hi haurà sessions d’aiguagim, bodypump, aigua terra, aquazumba, hipopressius, defensa personal, karate, pilates, zumba, cross training i salut postural i jocs infantils. També es portaran a terme dues masterclass de zumba. Són aptes per a tots els públics, però caldrà tenir en compte la forma física de cada persona a l’hora de participar-hi. En el fulletó informatiu de Salut a l’estiu s’indica el grau d’intensitat de les diferents activitats (baixa, moderada i alta), així com les activitats adreçades específicament al públic infantil.

Activitats gratuïtes

Les propostes incloses en la programació són gratuïtes i no cal inscripció prèvia per participar-hi. El punt de trobada de les activitats que es faran a la zona esportiva serà la pista vermella situada a l’accés de l’equipament de les piscines municipals d’estiu. En cas de pluja, les sessions se suspendran.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Berga no faltarà a la cita anual de la iniciativa Mulla’t. És una jornada organitzada arreu de Catalunya per la Fundació Esclerosi Múltiple per acompanyar les persones afectades per aquesta malaltia i destinar fons a la recerca i la investigació. Berga participarà en la jornada fent una classe d’aquazumba, a càrrec de Sandra Tristante, tècnica del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. L’activitat es farà el dissabte 8 de juliol, de 12 a 12:30 h. A més, els usuaris i usuàries podran col·laborar amb la iniciativa adquirint productes solidaris de la campanya que es vendran a la taquilla de les instal·lacions de bany durant una setmana. La recaptació de la taquilla de la jornada es destinarà íntegrament a la causa esmentada.

Fer salut a l’estiu

El material de difusió de Salut a l’estiu també conté informació i recomanacions sobre la importància de mantenir els hàbits saludables i la pràctica esportiva a l’estiu. Per exemple, s’esmenta que l’activitat física no només ajuda a sentir-se millor, sinó que també permet relacionar-se amb els altres. També recorda la necessitat de moderar l’exercici durant les franges horàries més caloroses, protegir-se del sol per evitar els cops de calor i hidratar-se correctament durant la pràctica esportiva. Pel que fa a l’alimentació, l’estiu és una bona època per introduir fruites i altres aliments que ajuden a recuperar-se de l’esforç físic.