L’Ajuntament de Gisclareny ha dut a terme tasques de manteniment a la carretera d’accés i als aparcaments que hi ha a la zona dels paratges naturals dels Empedrats i de l’Adou del Bastareny.

Segons ha explicat l’alcaldessa, Queralt Tor, són treballs habituals abans del juliol per disposar d’una bona accessibilitat i de places de pàrquing ben definides, tenint en compte l’elevada afluència de visitants dels mesos de juliol i agost. És un reclam turístic important i tant l’Ajuntament de Gisclareny com el de Bagà i el Parc Natural Cadí Moixeró vetllen cada any per evitar problemes d’accés, de mobilitat i aglomeracions.

A prop de la casa de colònies La Salle Natura, hi ha l’espai amb més aparcaments, una trentena, on la setmana passada les màquines endreçaven l’espai habilitat i feien les tasques d’adequació del vial d’accés.

D’altra banda, el parc Cadí Moixeró disposa d’una caseta d’informació, ubicada abans d’arribar a la Salle Natura, per assessorar els visitants sobre itineraris i recordar-los pautes de comportament en un espai natural.

Les últimes pluges, especialment temporals de tarda, han fet que diversos brolladors i salts d’aigua especialment emblemàtics situats dins dels límits del Parc Natural del Cadí Moixeró pel vessant de l’alt Berguedà hagin recuperat les seves estampes més esplèndides, malgrat cal recordar que es continua en alerta per sequera.