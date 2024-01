El restaurant Cal Travé de Berga ha tancat una etapa per obrir-ne una de nova. Després de més de vint anys servint àpats a l’establiment de la plaça Europa, els propietaris han decidit tancar aquest local i traslladar-se al bar restaurant del Berga Resort.

Aquest dimecres ha estat el darrer dia, i a l'hora de dinar el menjador s'ha omplert de comensals que han volgut anar a fer l'últim menú a un restaurant que ja ha abaixat la persiana. Ben aviat obriran al càmping, on continuaran sent Cal Travé.

Oferiran esmorzars i dinars de dilluns a diumenge, i els caps de setmana també sopars, tant per als campistes com per a tota aquella gent de fora del càmping que vulgui anar a fer menú o tapes al restaurant.

Segons el responsable, Marc Travé, s’ampliaran els serveis, però «mantenint la cuina tradicional».