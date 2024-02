El capellà i poeta Climent Forner Escobet deixa la parròquia de Viver i es trasllada, finalment, a la residència d'avis privada de les Germanetes de Berga. Tot i que en un principi es va dir que aniria viure a la residència hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, una neboda de mossèn Climent Forner ha confirmat a Regió7 que l'opció triada ha estat les Germanetes de Berga, on la previsió és que s'hi estableixi la setmana que ve.

Amb 96 anys i cada vegada menys mobilitat, l'opció de viure en una residència "és la més encertada", segons ha dit la neboda. Una decisió que mossèn Climent Forner accepta malgrat que li costi molt marxar de la rectoria de Viver, on ha viscut 35 anys (des del 1989) i ha servit les parròquies de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn.

El diumenge 21 de gener, la missa dominical a l'església de Sant Miquel de Viver va servir de comiat i d'homenatge a mossèn Climent Forner, un capellà molt estimat. Durant l'acte, el mossèn va donar les gràcies als feligresos que ha tingut durant aquest any per haver-lo acollit tan bé durant tants anys, en un indret que ha pogut ser fidel, va remarcar, a la seva doble vocació, la sacerdotal i la d'escriptor.

La família de mossèn Climent Forner, que són principalment nebots, veuen la residència de les Germanetes com "un molt bon lloc" perquè hi visqui d'ara endavant el capellà, al costat d'altres persones grans i també resideixen al centre alguns altres mossens.

Quatre dels vuit nebots i nebodes que té Climent Forner viuen a Berga, amb la qual cosa, facilitarà que el puguin visitar sovint. També ho podran fer amics i coneguts que té al Berguedà.

Mossèn Climent Forner continua mantenint-se actiu amb actes relacionats amb el Bisbat de Solsona, com per exemple un dinar que van fer a Montclar aquest gener diversos mossens i el bisbe de Solsona. També ha seguit participant en actes i premis literaris on se'l convida per la seva trajectòria literària. Actualment, "continua llegint molt però, en canvi, escriure ja pràcticament no ho fa", ha explicat la neboda amb qui ha contactat aquest diari.