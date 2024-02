Berga ha recordat aquest dissabte a la tarda l’entrada de l’exèrcit franquista a la ciutat, coincidint amb el 85è aniversari (s’esqueia divendres), amb una nova ruta guiada pel centre històric dels punts clau de la guerra i la repressió . La ruta es fa cada any des del 2016. En la d’ahir hi van participar una trentena de persones, la més gran de les quals va néixer el 1949.

La ruta, amb el nom L’exèrcit franquista a Berga i dins del programa Rescatem la memòria. Recuperem la dignitat, va proposar cinc parades pels carrers i racons que recorden tant el final de la guerra com els anys posteriors de dictadura i persecució. El cap d’expedició, el membre de la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica Héctor Aranda, va acompanyar els participants en un viatge de record que es va iniciar al carrer del Roser, itinerari que fa 85 anys van seguir també els militars feixistes en l’arribada des de Solsona. Després de l’arrencada a Cal Tonillo, l’expedició va parar a la plaça dels Països Catalans. Aquí Aranda va explicar que en aquell indret, sense la plaça, hi havia la Torre Felipó, la qual va ser ocupada durant la guerra per la CNT. Algunes cròniques apunten que en la fugida davant l’arribada dels franquistes van carregar la caldera de dinamita. En arribar els militars i encendre-hi foc per escalfar-se, part de la torre va esclatar. La ruta va continuar cap al carrer Major, amb parada a la plaça Sant Joan, on Aranda va exposar els incendis provocats pels anarquistes així com els assassinats a religiosos i gent de la dreta durant el conflicte. En el tram final de l’itinerari de la memòria va passar per davant dels Quatre Cantons, indret que havia albergat l’antic Ajuntament de Berga. Aquest racó també a ser escenari del bar Colon. Des d’aquí la ruta va continuar cap a l’Ajuntament amb la visita del refugi que hi ha al subsòl com a final de l’activitat. En aquest espai subterrani hi ha intactes galeries medievals. La ruta guiada, el guió original de la qual el va fer l’alcalde Ivan Sànchez quan encara no ocupava aquest càrrec, va permetre els assistents prendre consciència no tan sols dels episodis concrets de cada racó de l’itinerari sinó que també d’aspectes dels anys de la dictadura com ara la composició de les forces franquistes locals, detalls de la repressió als afins dels vençuts, els refugiats que van arribar a la ciutat, com s’alimentaven, la composició política de l’Ajuntament, com es va viure la guerra des del Comitè de Milícies Antifeixistes.