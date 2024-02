La junta de l’Associació de Veïns de la Font del Ros de Berga reclamen a Berga Grup Independent i al PSC de Berga que els exposin en detall les propostes que tenen sobre la taula per convèncer l'equip de govern (CUP i ERC) que la millor opció per a l'estació d'autobusos de Berga és la zona de la Font del Ros. La construcció del nou equipament a la Rasa dels Molins està encallada i grups a l'oposició han buscat alternatives que estan presentant als grups municipals i a veïns. Mentre que els de la Rasa dels Molins van conèixer de primera mà la proposta de BeGI, els de la Font del Rosa critiquen que ningú els ha tingut en compte i no se'ls ha informat.

En un comunicat, l'Associació de Veïns de la Font del Ros lamenta que s'hagin fet públics dos projectes per la construcció d’aquest equipament que afecten la zona de la Font del Ros sense, prèviament, haver-se posat en contacte amb l’associació i els veïns per presentar aquestes propostes. Apunten que les persones que hi viuen són "els primers interessats a conèixer els detalls d’aquests projectes abans d’elevar el debat a la resta de partits del consistori o de presentar-lo als mitjans de comunicació". L'entitat veïnal ha volgut deixar clar que amb el comunicat no es posicionen ni a favor ni en contra de la construcció de l’estació de busos a la Font del Ros, "simplement volem fer públic que considerem que els passos de Berga Grup Independent i del PSC no han seguit el que creiem que és el recorregut més lògic, posant al centre i prioritzant els veïns que poden quedar afectats si aquests projectes tiren endavant", assenyalen. El govern de Berga s'obre a estudiar la proposta d'estació de bus i baixador que fa BeGI