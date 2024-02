L'equip de govern de Berga (CUP i ERC) es compromet a estudiar la proposta que ha fet pública aquesta setmana Berga Grup Independent (BeGI) per projectar l'estació d'autobusos a l'aparcament de la Font del Ros (a l'entrada sud de Berga) i complementar-la amb un baixador a la Rasa dels Molins.

Aquest baixador no seria una segona parada per als autobusos que fan els serveis regulars sinó que serviria perquè hi parés el Bus Berga i els busos que fan serveis discrecionals sigui per a excursions d'estudiants o de gent gran, sortides, cursets, tornejos o trobades. Aquesta és la idea de BeGI, que ja ha plantejat al govern de Berga i als veïns de la Rasa dels Molins que s'oposen al projecte d'estació prevista al sud de la Rasa dels Molins i que no veurien malament el baixador.

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha dit que el govern de Berga valorarà la proposta de BeGI tant des del punt de vista tècnic com també polític, en el sentit que sempre han defensat que l'estació d'autobusos ha de ser cèntrica. Segons Judit Vinyes, regidora de BeGI (a l'oposició a l'Ajuntament de Berga), "la proposta que plantegem manté una parada cèntrica per a casos excepcionals d'autocars de grups i per al Bus Berga, que pot traslladar fins a l'estació de la Font del Ros aquelles persones que no hi puguin arribar a peu des d'aquest punt".

Segons BeGI la idea que han posat sobre la taula permetria aprofitar un projecte que ja s'havia redactat fa uns anys per ubicar l'estació a la Font del Ros, tot i que s'hauria d'actualitzar. Actualitzacions, segons Aleix Serra, que "segurament també comportaria fer modificacions urbanístiques, ja que és un pla parcial que no està desenvolupat i s'hauria de veure com fer-hi cabre l'execució d'una obra. A més, el projecte que existeix ha quedat desfasat i caldria actualitzar-lo, mirar quin espai faria falta ocupar i mirar bé la distribució de la zona".

Aleix Serra recorda que la part sud de la Rasa dels Molins ja disposa d'un projecte actualitzat que ha fet la Generalitat, amb les condicions de poder-lo tirar endavant un cop fetes les modificacions urbanístiques que són necessàries i que, de moment, estan encallades. El regidor ha comentat que cal una modificació simple, però que no s'ha pogut fer perquè "la capacitat tècnica que tenim no és prou àmplia i hem de prioritzar projectes".

És conscient que el govern de la CUP i ERC no té majoria al consistori i que, per tant, necessiten suport de l'oposició, per donar-hi llum verda. Per això entén que "en temes que volíem anar més ràpids haurem d'anar més lents, i l'estació de busos n'és una. Caldrà estudiar les opcions que tenim sobre la taula". Tot i això, pensa que si s'acabés canviant d'idea sobre la ubicació de l'estació hi hauria conseqüències: "No sabem si en el cost però segur que en el temps sí. Aparcar un projecte que ha desenvolupat recentment la Generalitat i plantejar-los una proposta diferent suposaria allargar l'execució".

El PSC té una altra proposta d'estació sobre la taula

Pel que fa els altres dos grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, el portaveu del PSC, Abel Garcia, ha explicat que han treballat una proposta alternativa d'estació de busos que aquests dies estan presentant a l'equip de govern i a la resta de grups de l'oposició. Ha avançat que la ubicació és també al barri de la Font del Ros, molt a prop de la que planteja BeGI, concretament al Parc de les Aubes: "Els socialistes ja ens vam posicionar en contra de la construcció de l'estació a la Rasa dels Molins i, per tant, hem treballat una alternativa juntament amb un arquitecte".

De moment, Abel Garcia no n'ha volgut més donar detalls: "Primer la volem comentar amb tots els grups. S'assembla a la de BeGI, però creiem que pot ser més factible i més ràpida". També ha admès que no es tanquen a banda i estan oberts a estudiar quina seria la millor solució per resoldre una mancança que Berga fa anys que arrossega: "Entre tots hem d'arribar a un consens".

Per la seva banda i sobre la proposta de BeGI, el portaveu de Junts, Ramon Caballé, ha dit que caldrà veure si el projecte de fer l'estació a la Font del Ros i el baixador a la Rasa dels Molins són factibles i no presenten dificultats tècniques: "Si el govern de la CUP i ERC i el de la Generalitat veuen que són obres viables, a nosaltres ja ens semblaria correcta l'emplaçament de l'estació a l'aparcament de la Font del Ros. Però l'estació a la Rasa del Molins amb un vial que permetés la connexió amb la C-16, també la veuríem bé, com hem defensat des de Junts".

Els veïns de la Rasa dels Molins veuen de bon ull la idea de BeGI

Els veïns de la Rasa dels Molins de Berga veuen bé que es construeixi una parada o baixador a la part sud de la Rasa, "a la zona del terraplè i sense cap altre tipus d'afectació", ha volgut deixar clar el portaveu, Jordi Puntas. Ha insistit que només accepten aquesta proposta com a parada del Bus Berga i del servei discrecional, és a dir els busos que excepcionalment arriben o marxen de Berga per a grups: "L'estació de busos no hi cap i seria un problema, però una parada que no assumeixi tots els autobusos sí que és factible, ja que a més la part sud ja és un sector previst per a serveis".

Jordi Puntas ha assenyalat que fer un baixador no afectaria la zona verda de la Rasa i tampoc no seria un problema per a la mobilitat, "com sí que passaria si l'espai es destina a estació", ha remarcat. A més, el fet que el baixador contempli lavabos i un espai d'oficina d'informació "és positiu". Seria una obra "que endreçaria la zona sud de la Rasa", ha dit Puntas. També ha afegit que si tirés endavant, "seria important que les obres comencessin de forma simultània, o que es fes primer l'estació que el baixador, i no pas a l'inrevés, per no convertir-ho en l'estació provisional".