Els partits que formen l'equip de govern de Berga, CUP i ERC, i el principal grup a l'oposició, Junts, s'han posicionat a favor de l'APEU amb la signatura d'un manifest de suport a la creació d'aquesta Àrea de Promoció Econòmica Urbana. Es tracta d'un projecte que lidera el sector comercial amb l'objectiu de dinamitzar el comerç al carrer Major de Berga, al carrer del Roser i als carrers adjacents, "i revertir a l'actual estat de degradació del barri vell", apunten des de Berga Comercial.

És un projecte que "ha de generar il·lusió i oportunitat de canvi per transformar el comerç local i dinamitzar-lo, tornant a ocupar els locals buits i fomentant l'emprenedoria", apunten des de Berga Comercial i la comissió de l'APEU. Cal, però, hi apostin la majoria de botiguers i propietaris dels locals buits, per poder tirar endavant un projecte amb inversió, gestió i execució privada. Informar i buscar aquestes complicitats és la fase en la qual s'està treballant.

En aquest sentit, els partits polítics que han signat el manifest no només reconeixen la funció de vertebració social del comerç local i la necessitat d'enfortir-lo per donar vida als carrers, sinó que es comprometen a donar visibilitat, informar i acompanyar Berga Comercial en la fase de comunicació de l'APEU. També, a acompanyar, informar i donar suport als establiments comercials implicats en el projecte, per tal que se’l facin seu i ajudin a assolir els objectius de desenvolupament. I a incloure les possibles necessitats econòmiques i estructurals que puguin necessitar en els pròxims pressupostos municipals que actualment s’estan debatent.

Des de l'equip de govern de Berga, l'alcalde, Ivan Sànchez, apunta que tot i que la decisió està en mans dels comerciants i propietaris "creiem imprescindible posicionar-nos al costat dels impulsors de l'APEU perquè esdevingui palanca de canvi i transformació. Des de l'Ajuntament acompanyarem en tot allò que faci falta".

Ramon Caballé, del principal grup a l'oposició, Junts, creu que els comerciants i propietaris han de decidir, però que "és prioritari que l’Ajuntament en sigui part implicada. Per això en la proposta de pressupost que vam presentar, vam incorporar una partida específica per l'APEU en cas que s'aprovi".

L'associació Berga Comercial agraeix el suport poític i valora positivament que els partits hagin reconegut la necessitat d'un canvi en la gestió del comerç local. Considera que la signatura del manifest és un pas important per al futur de Berga, on si s'implanta l'APEU s'aconseguirà un centre històric "més dinàmic, atractiu i ple de vida".

Tot i no haver manifestat cap argument en contra del projecte, Berga Comercial lamenta que PSC i BeGI no s'hagin sumat al manifest i es mantinguin a l'expectativa, "sabedors de les necessitats urgents del sector a l'eix comercial i la inexistència de propostes alternatives". L’associació de comerciants espera poder comptar amb ells en la cerca de consensos per elaborar un gran projecte en comú, "que segur serà beneficiós per la ciutat", apunten.

PSC i BeGI no s'hi oposen, però encara no es volen posicionar

El PSC de Berga assegura que ha decidit no firmar l'acord de suport a l'APEU després "de reflexió i debat entre els membres del grup, per les diferents opinions". Els socialistes, però, creuen que en l’estat actual del projecte "la decisió està en mans de les parts implicades, que són comerciants i els propietaris de locals, a través d’una votació que ha de decidir el camí i la finalitat de l'APEU". El PSC pensa que serà a partir dels resultats d’aquesta votació, "els partits polítics tindrem veu i vot per poder-ne perdre partit". Assegura que prendre partit i posició ara, podria persuadir als afectats, "que són l’eina executora que ha d’encaminar el futur d’aquesta iniciativa".

Des de BeGI valoren positivament la creació de l'APEU, però no consideren necessària la implicació dels grups del consistori, ja que "per dur a terme el projecte no es necessita finançament públic. En cas que fos així haguéssim signat el manifest". També pensen que "primer cal que es posicionin tots els comerciants i propietaris, per saber si aquest projecte privat s'arribarà a executar", i que "una iniciativa amb fons privat que no necessita recursos tècnics ni gestió pública de l'Ajuntament, no requereix posicionament polític fins que s'hagi d'aprovar". Si fos el cas i arriba al ple, BeGI no descarta la seva aprovació.