Un carnestoltes amb molta afluència de gent va omplir els carrers de la Vila de Gironella amb molta música i disbauxa. Guiats pel mític personatge de la Perla del Llobregat les vint carrosses que hi van participar desfilaven pels carrers de la Vila.

Cada una de les comparses estava separada per un grup de músics o tambors que tocant diferents cançons acompanyaven i animaven la rua en tot el seu recorregut.

Els 'minions', abelles, pollastres i, fins i tot la típica parada de fira dels aneguets per pescar, desfilaven pels carrers ballant al so de la música on tampoc va poder faltar la carrossa que feia referència a la nova estació d'autocars que està en construcció.

El recorregut va donar dues voltes i la gent es concertava principalment a l'Avinguda, tot i que la rua passava per diferents llocs del poble. Marisa Bisbal regidora d'Igualtat i Comunicació va qualificar el carnestoltes d'enguany amb molta participació pel fet que: "hem començat amb un nou recorregut que ha tingut molt d'èxit".