Fins al 27 de març es poden demanar les ajudes per pagar el lloguer adreçades a persones majors de 65 anys que atorga l’Agència de l’Habitatge del departament de Territori de la Generalitat. El Consell Comarcal del Berguedà fa la tramitació d’aquestes ajudes i n’ofereix informació.

Els requisits que cal complir són ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge, que constitueixi el seu domicili habitual. El lloguer no ha de superar els 650 euros al mes, o bé els 900 euros al mes en el cas de famílies nombroses, monoparentals o discapacitat. Estar al corrent del pagament del lloguer. Complir amb les obligacions tributàries davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Generalitat i la Seguretat Social.

Com es poden demanar?

Els ajuts per al pagament del lloguer estan destinats a persones que necessiten suport per poder continuar residint en l’habitatge on viuen. D’aquesta manera, es contribueix a prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies amb menys recursos. Aquestes ajudes es poden demanar per Internet a través de la pàgina web habitatge.gencat.cat.

Les peticions també es poden fer de forma presencial a la seu del Consell Comarcal del Berguedà, ubicat al carrer Barcelona número 49 de Berga. Per fer-ho, primer cal demanar cita al web bergueda.eadministracio.cat/citaprevia.0, o bé per telèfon.

Les persones interessades han de presentar la documentació per registre. No s’admetrà cap document enviat per correu electrònic (inclòs el rebut del pagament del lloguer). Per a més informació, es pot trucar al telèfon 012 de l’Agència d’Habitatge de Catalunya o al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Berguedà (telèfon 93 821 35 53).