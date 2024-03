El Consell Comarcal del Berguedà inverteix més d'un milió d'euros en transformar la primera planta d’un edifici de serveis a Guardiola de Berguedà en un alberg per a esportistes de muntanya, la recuperació d’un tram del traçat de l’antiga via del carrilet a Gironella, entre Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, i l’adequació d’una àrea de recepció a l’indret conegut com a pla de l’Italià, a Cal Rosal (Olvan). L'ens comarcal ha tret a licitació les tres actuacions, que estan incloses al projecte "Una nova mirada al Llobregat, el riu més treballador del món". La suma de les actuacions suposa una inversió conjunta d’1.084.040,14 euros. D’aquestes intervencions, el 87% s’emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), finançat pels fons Next Generation EU de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El projecte de condicionament de la primera planta de l’edifici polivalent de Guardiola de Berguedà permetrà convertir-ne una planta en un alberg d’esportistes de muntanya. Els treballs consistiran en acabar la distribució interior. Constarà d’una zona de 8 habitacions quàdruples ( 2 lliteres mòbils cada una) amb bany individual, un passadís d’accés habitacions, una sala instal·lacions, un espai de recepció amb lloc per guardar bicicletes i càrrega elèctrica i una zona comuna amb zones de lectura, menjador o treball en equip, cuina-office, i uns serveis comuns per rentar la roba.

Amb la creació del centre d’acollida d’esportistes es vol potenciar el Berguedà com a destinació ciclista, crear una nova oferta vinculada al potencial natural, cultural i esportiu i dotar-lo de serveis i infraestructures que no existeixen actualment per tal de garantir una oferta de qualitat.

Aquesta obra surt a licitació per un import total de 643.248,20 euros (IVA inclòs). Aquest projecte es desglossa en tres lots: el d’instal·lacions: 424.199,16 euros, obres de paleta: 173.707,02 euros i compra de mobiliari: 45.342,02 euros. I es paga al 100% amb els fons de les ajudes.

Recuperar la via del carrilet entre Viladomiu Nou i Viladomiu Vell

Una altra de les actuacions d’aquest paquet de licitacions és la recuperació de la via del carrilet de Gironella de Viladomiu vell a Viladomiu nou. L’objectiu és recuperar aquest traçat ferroviari que formava part de l’antiga línia de ferrocarril perquè connecti els dos nuclis fabrils.L’any 1973 el Berguedà va perdre el tren i aquest servei va deixar de funcionar. Amb el pas dels anys, el traçat -que en aquest punt inclou un túnel i un pont-, ha quedat desdibuixat i no s’hi pot passar.

Ara, es vol recuperar com a via verda perquè la ciutadania en pugui gaudir d’una forma segura, sense vehicles. Es preveu condicionar un tram de 500 metres de longitud on hi haurà enllumenat de senyalització, bancs per seure i reposar i contemplar el paisatge.

El plantaran arbres per generar ombres a les zones de parada i descans i se sembrarà vegetació autòctona de baix manteniment per facilitar la integració amb l’entorn i per garantir l’adaptació i manteniment de les espècies. El pressupost d’aquesta obra és de 321.092,86 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament de Gironella hi aporta 141.092,86 euros.

Àrea de recepció de visitants a cal Rosal

A més, en aquesta licitació també s’inclou l’arranjament de l’anomenat pla de l’Italià a cal Rosal. És una esplanada a tocar del riu Llobregat i de l’antic traçat de la via del carrilet.

Contempla la creació d’una àrea de recepció de visitants a aquesta antiga colònia tèxtil en un punt on conflueixen dos camins històrics: la via del carrilet que creuava l’esplanada de nord a sud. Aquesta és la traça més important i la que actualment genera més afluència de gent. I, per altra banda, hi havia el camí dels treballadors que creuava el pla de l’italià d’est a oest, comunicant la fàbrica tèxtil de Cal Rosal amb el nucli d’Olvan.

Es crearà un espai de recepció amb una àrea d’aparcament que servirà per ordenar el lloc, per impulsar l’activitat econòmica local i millorar l’experiència dels visitants. Es tracta d’una zona que es transformarà en un centre de connexions, servirà com a recepció i distribució dels visitants del riu Llobregat alhora que facilitarà l’ús de sistemes de transport públic i col·lectius per minimitzar l’ús dels vehicles privats. L’obra té un pressupost de 119.699,08 euros (IVA inclòs) que es cobreix totalment amb l’import de l’ajuda.

Cal Rosal és un punt d’accés la via verda del Llobregat i acull una zona comercial. Aquesta intervenció que s’hi durà a terme servirà per dinamitzar aquest nucli.