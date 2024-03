Desplegament dels Bombers de la Generalitat aquest dimarts a la nit a Puig-reig per un incendi iniciat en una xemeneia i que s'ha saldat sense cap ferit. Els fets han tingut lloc poc abans de la mitjanit, quan s'ha encès el filtre d'una xemeneia d'un forn en un bloc de dues plantes. Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions, una d'elles una autoescala, han muntat la línia d'aigua, han accedit a la teulada per extingir les flames i han revisat tot l'edifici amb una càmera tèrmica. En el primer balanç, el cos d'emergència explica que l'interior de l'immoble no s'ha vist afectat pel foc.