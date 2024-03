Arrangen desperfectes de carreteres del Berguedà perquè estiguin a punt pel pas de la Volta

La brigada del Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments dels municipis per on passarà aquest dissabte l'etapa berguedana de la Volta Ciclista a Catalunya han treballat aquests dies per adequar i polir els trams de carretera més perjudicats i garantir la seguretat dels ciclistes i dels espectadors.

Als municipis de Saldes, Vallcebre, la Pobla de Lillet i La Nou de Berguedà s'ha retirat neu, s'han asfaltat diferents trams, s'ha retirat la grava de la via i s'han tapat forats i escletxes.

Treballs d'adequació a Coll de Pradell / CC Berguedà

