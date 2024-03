Etapa berguedana de la Volta: afectacions a carreteres i restriccions de circulació a Berga

La sisena etapa de la Volta omplirà el Berguedà de ciclistes i afició pel ciclisme. Serà aquest dissabte, 23 de març. L'etapa tindrà 154,7 quilòmetres i recorrerà alguns dels ports de muntanya més emblemàtics del Berguedà. L’etapa reina s’iniciarà a Berga i passarà per Vilada, Borredà, el Coll de la Batallola, el Collet de Cal Ros, Sant Jaume de Frontanyà, La Pobla de Lillet, el Coll de Pradell, Saldes, Malanyeu, la Collada de Sant Isidre i finalitzarà a Queralt. Consulta les afectacions de les carreteres en aquest enllaç.

Afectacions a carreteres / Arxiu

Berga viurà l’inici de l'etapa al Passeig de la Indústria i el final a Queralt. L’esdeveniment esportiu comportarà afectacions en diversos punts de la ciutat per garantir el bon desenvolupament de la prova ciclista.

Els ciclistes començaran a pedalar al passeig de la Indústria i recorreran el carrer Pere II fins a la plaça de Gernika per incorporar-se a la C-16 per la sortida Berga Centre. Després de recórrer diferents municipis berguedans, els ciclistes encararan el final de la prova accedint novament a la ciutat a través de l’entrada Berga Sud. Posteriorment, l’itinerari passarà per la carretera de Sant Fruitós, el carrer del Roser, la Rasa del Canyet (on hi haurà l’esprint intermedi), el passeig de les Estaselles, el carrer Santa Joaquima de Vedruna, el carrer Pere Costa, el carrer Can Baster i la carretera BV-4242 fins a Queralt.

Restriccions de circulació i estacionament

El dispositiu de seguretat implementat per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra comportarà una sèrie de mesures per garantir la seguretat viària, la seguretat ciutadana i ordre públic, tant dels participants com dels espectadors i la resta d’usuaris de la via pública, això com dels vehicles que circulin pels trams afectats per la prova esportiva. Les afectacions previstes seran les següents:

Dispositiu de sortida. Inici de la prova.

Hi haurà restriccions de circulació de vehicles per la sortida neutralitzada de la prova. Horari: d’11 a 13 h.

Prohibició d’estacionament. Horari: de 4 a 23 h.

Carrers afectats:

Av. Canal Industrial

C/ Pere II

Pl. Cim d’Estela

Pl. Viladomat

Pg. de la Indústria

Dispositiu d’arribada. Final de la prova

Hi haurà restriccions de circulació de vehicles pel pas de la cursa. Horari: de 14 a 18 h.

Prohibició d’estacionament. Horari: d’11 a 18 h

Carrers afectats:

Ctra. Sant Fruitós

C/ Roser

C/ Rasa del Canyet

Pl. Mossèn Armengou

Pg. Estaselles

C/ Santa Joaquima de Vedruna

C/ Pere Costa

C/ Can Baster

Els aparcaments situats a la cruïlla de la BV-4242 i BV-4243, la Font Negra i Queralt seran d’ús exclusiu per a l’organització de la prova. Per tant, no es podrà accedir amb vehicle ni aparcar a les zones esmentades.

Restriccions de l’accés a peu a Queralt

Pel que fa a l’accés a peu, es recomana pujar seguint la carretera i col·locar-se al llarg del recorregut fins a la línia de meta, que estarà situada uns metres abans de l’últim tram d’accés a Queralt. La zona d’arribada a Queralt i tot l’aparcament del santuari, estarà restringida per a l’organització i no es permetrà l’accés del públic. En cas de pujar a Queralt pel camí del solell, es deixarà un pas cap al santuari i, en cap cas, es permetrà el pas cap a l’aparcament, ni pel camí del solell ni pel camí de Sant Pere de Madrona.

Recomanacions per gaudir de l’etapa

A partir de primera hora del matí, els autobusos dels equips participants s’instal·laran al passeig de la Indústria de Berga. L’etapa començarà a la zona de les fonts del vall, on es farà el control de signatures dels participants (d’11:20 a 12:20 h). A les 12:30 h, es produirà la sortida neutralitzada de la prova ciclista que transcorrerà pel passeig de la Indústria, el carrer Pere II i la plaça de Gernika fins a la sortida Berga Centre. Es recomana veure la sortida i, posteriorment, desplaçar-se a peu, amb bicicleta o amb bus urbà fins a la Font Negra, on s’habilitarà una pantalla gegant per seguir l’etapa berguedana i una zona gastronòmica amb furgoteques. A més, hi haurà animació musical a la zona del Pi de Ferro amb sessió de punxadiscos. Es preveu que l’arribada dels ciclistes a Berga, accedint per Berga Sud, sigui a les 16:10 h i que l’arribada a Queralt es produeixi entre les 16:20 i les 16:45 h.

Servei especial de bus urbà

El bus urbà oferirà un servei especial de transport per facilitar els desplaçaments dels espectadors i espectadores, des de la plaça de Viladomat fins a la Font Negra. Es tracta d’un trajecte únicament d’anada, cada mitja hora aproximadament, de 13 a 15:30 h. El preu del viatge serà d’1 €.

Zones d’aparcament

La mobilitat amb vehicle estarà restringida i, per això, es recomana fer ús d’algunes zones d’estacionament existents a la ciutat. Per exemple: l’aparcament de la plaça de Gernika, l’espai d’aparcament recuperat a l’Hospital de Berga, la Rasa dels Molins, el parc de les Aubes (Font del Ros) o el Tossalet de les Forques. A més, hi haurà una zona d’aparcament excepcional d’autocaravanes, sense serveis, a la zona esportiva Toni Sabata, del 22 al 24 de març.

Reubicació de contenidors de vidre

El pas de la Volta a Catalunya per l’interior de Berga comportarà la reubicació de diferents contenidors de vidre per motius de seguretat. El Consell Comarcal del Berguedà, organisme que gestiona la recollida de residus, ha establert que la nova ubicació d’aquests contenidors sigui vigent del 19 al 26 de març. Els contenidors afectats amb les reubicacions corresponents són les següents: