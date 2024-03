Berga suspèn el mercat setmanal del pròxim dissabte amb motiu de la Volta Ciclista

Berga suspèn el mercat setmanal d'aquest dissabte, 23 de març, amb motiu de la Volta Ciclista a Catalunya. L'etapa berguedana de la prova ocuparà l'espai habitual del mercat, el passeig de la Indústria, motiu pel qual l'equip de govern de Berga (CUP i ERC) va buscar alternatives per mantenir el mercat setmanal. En un primer moment es va decidir traslladar el mercat a la Font del Ros, en concret només la desena o dotzena de parades d'alimentació i prescindint de les de roba i complements per manca d'espai. Finalment però, ni les unes ni les altres. No hi haurà mercat.

Aquesta és la decisió que han acordat paradistes i govern de Berga a petició dels mateixos paradistes alimentaris, segons ha explicat a Regió7 la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba. La logística a la plaça gran de la Font del Ros era molt complicada: "Els camions que descarreguen les caixes de fruita, verdura i altres productes no podrien fer-ho a la plaça perquè els arbres ho impedeixen. Així ens ho van fer saber els responsables de les parades un cop es van anar a mirar l'espai".

Tenint en compte l'esforç logístic que els suposava i preveient que el dissabte el matí la Volta serà un reclam important per a berguedans i visitants i les vendes no seran les esperades, han preferit no fer mercat aquest pròxim dissabte: "Els paradistes van proposar suspendre el mercat després de no veure clar ni el lloc ni que els funcionessin les vendes i se'ls fessin malbé els productes. D'acord amb ells, se suspèn", ha dit Ermínia Altarriba.

L'Ajuntament de Berga no cobrarà la taxa corresponent a aquest dissabte a les parades que cada setmana omplen el passeig de la Indústria de Berga, que són entre setanta i vuitanta.

Ermínia Altarriba lamenta que no s'hagi pogut trobar una alternativa que permetés mantenir el mercat setmanal malgrat coincidir amb l'etapa de la Volta, ja que entén que "un dia menys d'ingressos afecta els paradistes, i per això vam fer els esforços de buscar solucions". Amb la zona del Vall ocupada per vehicles de la Volta i ciclistes, l'opció de traslladar com altres cops el mercat a la zona del passeig tocant a la plaça Gernika tampoc no era viable amb motiu de l'esdeveniment esportiu.

A partir d'aquí, segons Altarriba, es va buscar un altre espai gran de Berga i es va veure que la Font del Ros era apropiat, però no pas per encabir-hi totes les parades perquè "hagués fet falta tallar massa carrers i a nivell de trànsit i de seguretat no era factible". Per això, d'entrada, "es va informar que es faria mercat només amb parades d'alimentació, igual que es va fer en època de covid". D'aquí les queixes que els paradistes de roba i complements van transmetre a l'Ajuntament: "No veien bé que es prescindís d'ells, però no vam trobar cap més alternativa".

Els agents de la Policia Local de Berga estaran centrats dissabte en la Volta, fet pel qual "també hagués dificultat la gestió del mercat setmanal a la Font del Ros", ha assenyalat Ermínia Altarriba.

Revulsiu al mercat setmanal

El mercat setmanal de Berga recuperarà la normalitat el dissabte 30 de març, amb les parades habituals al passeig de la Indústria. Un mercat que segons la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, necessita un revulsiu: "Considerem que hi ha algunes mancances i la voluntat de l'equip de govern és fer canvis".

Per exemple, segons ha concretat, es vol endreçar l'espai perquè sigui més atractiu per a paradistes i compradors i, també, actualitzar temes administratius, com ara posar al dia canvis de noms de parades.