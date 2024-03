La Llar s’estrena en la restauració amb la gestió del bar del pavelló de Berga

La Fundació la Llar, l’entitat del Berguedà que acompanya les persones amb diversitat funcional i promou la inclusió laboral, s’inicia en l’àmbit de la restauració fent-se càrrec del bar del pavelló d'esports municipal de Berga.

A final d’any va tancar, es va quedar sense concessionari i els responsables de la Fundació ho van veure com una oportunitat per introduir-se en un sector nou per a ells. «Com que el Berguedà és una comarca molt turística feia temps que pensàvem que seria interessant un projecte vinculat amb la restauració, com tenen altres entitats», ha explicat a Regió7 Ester Comellas, gerent de la Fundació La Llar.

El bar del pavelló els encaixava i es van posar en contacte amb l’Ajuntament de Berga: «Vam proposar assumir el càrrec fins a la següent licitació i ens ho van acceptar», ha apuntat Comellas. Fundació i Ajuntament van signar un contracte temporal. D’aquesta manera, La Llar s’estrena en l’àmbit de la restauració, amb un projecte que funciona des d’aquest dimecres.

Tot i que als menjadors de la Fundació La Llar, tant de l’escola d’educació especial com del Taller Coloma, sí que tenen un petit equip de treball que s’encarrega de preparar el menjar i rentar els plats per la gent que utilitza el servei de menjador, no és obert al públic com si que ho és el bar del pavelló. Per tant, fins ara no hi havia cap oferta de treball per als usuaris de La Llar relacionada amb el sector de la restauració.

Aquesta iniciativa també ajudarà als usuaris a trobar feina, ja que al Berguedà hi ha llocs de treball en aquest àmbit: «Els permetrà, primer, aprendre dins del centre especial de treball i, després, poder fer el salt a l'ordinària», ha argumentat Ester Comellas.

La gerent de la Fundació La Llar ha aplaudit el nou projecte: «És una feina de portes en fora i on es fa molta atenció al client. Fins ara no oferíem cap lloc de treball d’aquestes característiques». De moment no s’han plantejat fer cap més activitat similar: «Ens ocuparem del bar i de mirar que funcioni, en tenim prou». Però, si tot va bé, es presentaran al concurs públic de l’any que ve per optar a seguir gestionant el bar del pavelló.

Horaris del servei

Entre setmana l’horari del bar del pavelló serà de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. El dissabte estarà obert tot el dia i el diumenge serà en funció de les activitats esportives que es disputin a les instal·lacions. A l’estiu, quan hi hagi la piscina oberta, el servei de bar serà diari. Segons la gerent de la Fundació La Llar, aquests horaris són provisionals i es podrien modificar segons el funcionament del servei.

A cada torn hi haurà una persona responsable del sector de la restauració. Pel que fa als usuaris de La Llar, faran de cambrers i cambreres, i rebran l’acompanyament de la persona responsable per a l’aprenentatge de l’ofici.

Els cambrers s’encarregaran de prendre nota als clients, servir les taules, recollir-les, preparar begudes i, en algun cas, se’ls donarà l’opció de fer alguna activitat de cuina. «De moment estem en període de prova i error i ja anirem veient com podem millorar», ha comentat Ester Comellas. I ha afegit: «Amb el temps, la previsió és anar col·locant les persones en els llocs de treball en funció de les seves habilitats».