La cercavila de gegants d’Avià tindrà un tram sense soroll per al públic autista

Avià acull aquest dissabte, 6 d’abril, la trobada de gegants anual, però amb la particularitat que la cercavila tindrà un tram sense soroll per al públic amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Es tracta d’una petició de l’Associació d’Autisme del Berguedà per commemorar el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme (aquest dimarts, 2 d’abril) que va ser molt ben rebuda per l’organització de la trobada gegantera.

Les colles participants faran un tram en silenci amb la finalitat que el soroll no sigui un impediment perquè infants i adults amb autisme puguin gaudir de la cercavila.

La trobada gegantera de dissabte comptarà amb la participació de les colles d’Avià, Montmajor, Puig-reig, Gironella, els K + Sonen de Balsareny, Molins de Rei i els gegants de Bertrans. La jornada arrencarà amb una sessió de zumba a càrrec de Beth Gill (a 3/4 de 10 del matí) organitzada per l’Associació d’Autisme del Berguedà, al preu d’1 euro per col·laborar amb aquesta entitat que treballa per millorar la qualitat de vida d’infants, joves i adults amb autisme. A 2/4 d’11 del matí, plantada de gegants, a les 11, inici de la cercavila pels carrers d’Avià i a la 1 del migdia, ballada final i entrega de records.

Durant tot el matí hi haurà també un espai de la calma ubicat a la sala polivalent de sobre el CAP d‘Avià perquè en puguin fer ús els nens i nenes autistes que necessitin una estona de descans. S’habilitarà amb zones de confort i jocs apropiats, amb monitors i voluntaris que els faran l’acompanyament.

D’altra banda, l’Associació d’Autisme del Berguedà tindrà una parada on vendrà productes ara samarretes, tasses o bosses de roba. La finalitat és recaptar fons per l’entitat, que va néixer fa uns dos anys i compta amb gairebé 35 famílies.