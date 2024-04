Berga aprovarà aquest dijous el contracte de serveis més important, el de la neteja viària

L'Ajuntament de Berga aprovarà al ple d'aquest dijous el contracte de serveis més important que ha aprovat mai el consistori, el de la neteja viària. L'actual està caducat des de fa 9 anys i és una assignatura pendent que arrossega el govern de Berga (CUP i ERC), no exempta de polèmica. Les crítiques dels partits a l'oposició i les queixes dels treballadors de la neteja viària per als cobraments han estat a l'ordre del dia els últims temps.

Ara, es farà un pas endavant amb l'aprovació del nou contracte, que a part dels vots a favor de l'equip de govern comptarà també amb els vots favorables de Junts i de Berga Grup Independent (BeGI), a l'oposició. El PSC, també a l'oposició, s'abstindrà. Així ho han avançat a Regió7. A partir d'aquí, l'equip de govern confia iniciar la licitació en els pròxims dies. Les empreses interessades tindran 45 dies naturals per presentar les seves ofertes, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, que calcula que "després de Patum s'aniran obrint tots els sobres per estudiar tècnicament totes les ofertes i començar el procés d'adjudicació, amb la voluntat d'enllestir-ho durant l'estiu".

El cost s'incrementa un 54,5% respecte l'actual

El nou contracte de la neteja viària suposarà per a l'Ajuntament de Berga un cost d'uns 850.000 euros anuals durant 8 anys (prorrogables a dos més), uns 300.000 euros més del que costava fins ara (augment del 54,5%) un servei que "és molt necessari actualitzar", ha remarcat Aleix Serra. L'actual contracte (caducat des del 2015) data del 1998 i ja fa temps que ha quedat obsolet perquè amb aquests anys la ciutat ha crescut i això fa que el contracte no contempli les zones més noves de Berga. Serveis que s'han anat prestant amb factures extres d'acord amb l'empresa Tractaments Ecològics.

Característiques del nou contracte

El nou contracte no només detalla tots els carrers que no existien a finals dels anys 90 i actualment si, sinó també zones que no estan urbanitzades, però que hi ha previsió de fer-ho els pròxims anys.

Una altra millora que s'ha incorporat al nou contracte és que la nova empresa que es faci càrrec del servei de la neteja viària s'ocuparà també de treure la brutícia de les zones verdes: "Fins ara ho fa la brigada de jardineria, però això fa que no pugui dedicar el temps necessari a cuidar els jardins", ha apuntat el regidor Aleix Serra.

Una altra novetat destacada és el reforç de la neteja als carrers on hi ha més activitat, per exemple el passeig de la Pau, el passeig de la Indústria, el carrer Major o el carrer del Roser: "La neteja serà intensiva a tota la ciutat i no es rebaixarà a enlloc, al contrari, s'ampliaran freqüències o mecanisme als indrets que s'embruten més".

També es destinarà una part del personal de la neteja viària a fer front als imprevistos que puguin sorgir relacionats amb la brutícia a la via pública. L'equip de persones passarà de dotze a setze, amb el nou contracte. A més, s'incrementarà la maquinària, que serà més especialitzada.

Més prestacions en l'àmbit de neteja viària que han de revertir "en una millora de tots els espais públics", ha assenyalat Aleix Serra, que no ha passat per alt la important aposta econòmica perquè Berga hi guanyi.