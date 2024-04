El paper de l'habitatge en la salut serà l'eix central de la fira de la bioconstrucció Firhàbitat, a Avià

La qualitat dels materials de construcció d'un habitatge condicionen la salut de les persones que hi viuen. La salut a l'habitatge centrarà la quarta edició de Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica que es farà els dies 10, 11 i 12 de maig a Avià.

La directora de Firhàbitat, Rosa Prat, ha explicat l'aposta d'enguany per incorporar un congrés d'arquitectura i salut, amb ponències i una taula rodona per parlar de la importància de la qualitat ambiental en edificis i habitatges. Hi intervindran metges, arquitectes i altres professionals per tractar aspectes clau com la qualitat de l’aire, de l’aigua, la contaminació electromagnètica, els tòxics ambientals i tot allò que pot afectar la salut de les persones en relació als seus habitatges o llocs de treball. "Passem moltes hores en un espai interior i hem de donar importància al fet que sigui saludable. Com? Utilitzant segons quins materials ho podem aconseguir i això és el que donarem a conèixer al congrés", ha remarcat Rosa Prat. El congrés es farà a la sala de l'Ateneu d'Avià i serà obert a tothom i gratuït.

El valor dels oficis

Una altra novetat d’aquesta edició de Firhàbitat serà la jornada El valor dels oficis, que omplirà el matí de divendres amb la participació de gairebé 350 alumnes de secundària dels instituts del Berguedà amb tallers, sessions pràctiques i una visita a la fira, que comptarà amb la presència de centres que ofereixen graus mitjans i superiors lligats a sortides professionals lligades a la bioconstrucció.

La voluntat és despertar l’interès de nois i noies pels oficis relacionats amb el sector de la bioconstrucció, visibilitzant sortides professionals que potser ara desconeixen i que tenen una gran projecció de futur.

Creix el nombre d'expositors

L'espai d'expositors del Firhàbitat creixerà més d'un 10% respecte a l'any passat, que va comptar amb 43 estands. Enguany seran més de cinquanta i ompliran l'avinguda Francesc Macià d'Avià. Rosa Prat ha destacat que hi haurà expositors que s'estrenen a la fira i altres que repeteixen, de vuit comunitats autònomes, "la qual cosa demostra que veuen Firhàbitat com un referent i que volen ser-hi per exposar els seus productes i serveis".

L'espai expositiu es complementarà amb xerrades, demostracions, exposicions i tallers infantils. També hi haurà un espectacle per a nens sobre màgia i bioconstrucció. Un espai per a food trucks i per compartir inquietuds i problemàtiques entre expositors i el Gremi de la Bioconstrucció. Tampoc no hi faltarà el concurs de fusta constructiva i un taller de volta catalana. D'altra banda, s'habilitarà el pavelló com a zona d'exposicions, i també en aquest equipament es farà el sopar de networking de dissabte.

La programació es pot consultar a firhabitat.com.

Gemma Puig, ambaixadora

La mostra Firhàbitat tindrà una persona ambaixadora. Enguany es nomena la meteoròloga berguedana Gemma Puig, de TV3. Serà a Avià el divendres 10 de maig a la tarda i oferirà una xerrada sobre el canvi climàtic, "un tema vinculat a la bioconstrucció, en el sentit que si construïm millor també contribuirem a millorar-ho", ha argumentat la directora de Firhàbitat, Rosa Prat.

Premis Bioconstrucció de Catalunya

Firhàbitat incorpora aquest any la convocatòria i lliurament de la primera edició dels Premis Bioconstrucció de Catalunya que reconeixeran a obres construïdes, realitzades gràcies a la participació d’estudis tècnics, contractistes, empreses i promotors, que destaquen per ser un model de bioconstrucció. La proposta neix de la col·laboració de Firhàbitat i la Intercol·legial Tècnica del Bages Berguedà.

La representant de la intercol·legial i presidenta del Col·legi d'Arquitectes a les comarques centrals, Claudina Relat, ha dit que tenint en compte que s'ha fet un pas de gegant en el sector de la bioconstrucció "és apropiat uns premis que valorin tot el procés que comporta fer una edificació de bioconstrucció, una cosa és ser sostenible i l'altra és construir en bioconstrucció que va més enllà. Tots els materials que es fan servir han de ser ecològics, biològics, i treballar arquitectura i salut". Els premis valoraran tots els agents que intervenen en una construcció: el promotor, el propietari que creu en el projecte i la part industrial, amb productes de qualitat.

El dissabte 11 de maig s'atorgarà un premi de bioconstrucció de 2.500 euros que valorarà tota l'obra i els agents que en formen part. I es lliuraran dos premis més de 1.000 euros cadascun. Un per a la investigació d'algun dels productes, és a dir referent a l'I+D. I un altre relacionat en la involucració en el territori, bioconstrucció de km 0.

Firhàbitat és una iniciativa de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i l’Ajuntament d’Avià amb la implicació de professionals i entitats del sector, la col·laboració de privats i de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, ha destacat aquesta col·laboració público-privada. També ha ressaltat la importància de la bioconstrucció, "com a sector estratègic del Berguedà".

Per la seva banda, Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, s'ha mostrat satisfeta de l'impacte que té cada any la fira i ha valorat la temàtica d'enguany: "Estem contents que es doni importància a la salut relacionada amb la construcció, un tema que pot atraure més gent a Firhàbitat pel fet que vegada hi ha més consciència per tenir una millor qualitat de vida, començant per les cases".