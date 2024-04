Denuncien un conductor per circular a 215 km/h i sota la influència de les drogues per la C-16, a Puig-reig

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Central van denunciar penalment, el passat dia 7 d'abril, un home de 48 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per conduir sota la influència de les drogues.

Els fets van succeir el mateix dia 7, durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-16, al punt quilomètric 83, dins el terme municipal de Puig-reig.

A quarts de deu del vespre, els agents van detectar un vehicle que circulava a 215 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 120 km/h.

Davant d'això els agents van aturar el vehicle i, un cop identificat el conductor, li van realitzar les proves d'alcohol i drogues amb un resultat positiu en drogues.

Per aquest motiu, el conductor va quedar denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària al circular amb una velocitat penalment punible i administrativament per conduir sota la influència de drogues a l'organisme.

També cal destacar que durant el control es van denunciar 44 vehicles per excés de velocitat.