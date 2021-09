Caminem entre Moià, l’Estany i Collsuspina, territori d’una gran diversitat forestal

Època de l'any: de mitjan setembre fins a final de novembre. En anys temperats, el desembre també pot ser bo per a algunes espècies.

Altitud: de 800 a 1.060 metres.

Comarca: Bages, Osona.

Bolets més freqüents: rovelló, pinetell, llenega negra, fredolic, cama de perdiu, llengua de bou blanca, camagroc.

Hàbitat: d'ambient submediterrani, amb rouredes a les obagues, sovint comparteix hàbitat amb el pi roig. L’alzina creix en cotes baixes, en els vessants més secs i encarats al sud. Les plantacions tant de pi roig, com de pinassa i pinastre, ocupen bona part de les planes elevades d’aquest territori. El sotabosc a les obagues és força important, amb boix ginebre i un dens bardissar.

Entre la plana de Vic i les fondes valls de les rieres de la conca del Llobregat s’aixeca un altiplà boscós de relleus suaus, altituds culminants de la comarca natural del Moianès. Som dins els termes de Moià, Collsuspina i l’Estany. Tindrem la possibilitat d’accedir a tots aquests espais per a cada una de les tres poblacions esmentades. Si venim de Moià prendrem la N-141c en direcció a Vic, a poc més de dos quilòmetres surt un camí a mà esquerra que ens portarà al collet de Mas Güell, punt on enllaçarem amb la pista que va de l’Estany a Collsuspina i que travessa tot l’altiplà, trajecte que ens donarà l'oportunitat de descobrir tot aquest sorprenent i divers paradís forestal. Altres camins surten d’aquesta pista esmentada, però cal anar molt amb compte i respecte, per l’ús privat i el mal estat de moltes d’aquestes vies.

L’altiplà del Moianès és situat en l’interfluvi de les conques dels rius Ter i Llobregat, a cavall de la serralada prelitoral i les terres del Lluçanès. En aquest territori, si les condicions meteorològiques són les adients, a mitjan setembre és molt probable que comencin a sortir els primers rovellons i pinetells, i que puguem continuar collint-ne fins als darrers dies del mes de novembre. El millor hàbitat per a aquestes dues espècies en aquestes forests del Moianès, el trobarem en les plantacions de pinedes que hi ha entre els voltants del puig Rodó i el collet d’Herbaprima. També, sobretot per als pinetells, són molt bones les obagues de pi roig properes a les carenes del puig Espeltós i del serrat de Pustius. Ben entrat el mes d’octubre, espècies com la llenega negra, el fredolic, la llengua de bou blanca i el camagroc... hi fan acte de presència. Un bon lloc per collir llenegues i camagrocs són les obagues d’espès sotabosc de les serres més properes a l’Estany i Muntanyola. Les pinedes de plantació i algunes carenes esclarissades són els hàbitats preferits dels fredolics.