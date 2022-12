La vida del raper sud-coreà Park Jae-sang, conegut artísticament com a PSY, va canviar completament el 15 de juliol del 2012: quan va treure el videoclip de Gangnam Style, un senzill que formava part de l’EP Psy 6 (Six Rules), Part 1 i que es va convertir en un fenomen viral. En perspectiva, va ser la Macarena de l’època. La seva coreografia, que va rebre el nom del «ball del cavall», va calar tan profundament en l’imaginari popular que fins i tot la van parodiar els astronautes i científics de la NASA. Fins i tot, Barack Obama, llavors president dels Estats Units, va afirmar en una entrevista: «Crec que puc fer aquest pas. Potser el faré en privat per a la meva dona».

El vídeo, que ara acumula més de 4.611 milions de visualitzacions, va ser el primer en la història de YouTube a superar la barrera dels 1.000 milions de reproduccions. La gesta va suposar una dolça revenja per a l’artista. Sobretot, després que les autoritats de Corea del Sud prohibissin als menors de 19 anys comprar els seus primers dos àlbums –Psy from the Psycho World! i Ssa2, editats el 2001 i el 2002, respectivament– i al·leguessin que les seves lletres eren massa explícites i grolleres. En menys d’una dècada va passar de ser un pària a un heroi nacional.

Scooter Braun, el mànager de Justin Bieber i, en un altre temps, de Kanye West, no va dubtar a fitxar-lo el setembre del 2012. La unió aviat va donar els seus fruits. Segons Nikesh Arora, antic cap de negocis de Google, en l’últim trimestre d’aquell mateix any el vídeo de Gangnam Style va generar 8 milions de dòlars a YouTube. El cantant i la seva discogràfica, YG Entertainment, només van percebre la meitat d’aquesta quantia en els seus comptes corrents. Tanmateix, xifres a part, hi ha una cosa innegable: aquesta cançó enganxosa, més enllà d’homenatjar l’opulent barri de Seül Gangnam, on PSY va néixer el 1977, va contribuir a internacionalitzar el K-pop molt abans que bandes com BTS o Blackpink dominessin el món.

No tot van ser alegries per a ell. Tal com The New York Times va publicar el mes passat, l’ombra de Gangnam Style el va perseguir incansablement. PSY es va mudar a Los Angeles per construir una nova carrera a milers de quilòmetres del seu país natal. Però, tot i que ho va intentar, no va aconseguir emular aquell gran èxit. A excepció de Gentleman –el vídeo del qual, el 2013, va arribar a 38,4 milions de reproduccions a YouTube en només 24 hores–, la resta dels seus temes, com per exemple Hangover, a duo amb Snoop Dogg, van passar inadvertits a les llistes de vendes. A causa d’això, va tornar a Seül per ser a prop de la seva dona, la violinista i dissenyadora de moda Yoo Hye-Yeon, i les seves dues filles bessones.

El 2018 va decidir independitzar-se de YG Entertainment. Ara bé, l’any següent va fundar P Nation, el seu propi segell i companyia d’entreteniment. «M’agradaria compartir les coses que he après durant aquests 19 anys sent PD, mànager i director de mi mateix. Permeteu-me crear un espai per a joves que vulguin arribar als seus somnis amb esforç i suor», va anunciar al seu perfil d’Instagram. En l’actualitat, té deu artistes sota la seva tutela, com la boy band TNX o les raperes Jessi i Heize.

En una entrevista que va concedir aquest 2022 a Billboard va confessar que, tot i que l’espantava la simple idea d’haver d’abandonar els escenaris, «sento un altre tipus de satisfacció i felicitat» amb l’èxit dels seus protegits. Pot ser que ja no acapari els titulars d’antany, però ara continua sent un dels músics més estimats a Corea del Sud. L’abril passat, sense anar més lluny, va publicar el seu vuitè àlbum d’estudi, Psy 9th, que inclou That That, un duet amb Suga de BTS. «Si torna a passar allò de Gangnam Style, genial. Si no, que així sigui. Per ara, faré el que faig al lloc que em correspon», va asseverar a ‘The New York Times’ sobre la seva reinvenció darrere dels focus.