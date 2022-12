Alguna vegada no t'has presentat a un restaurant malgrat haver reservat amb anterioritat? Tots hem patit una emergència, però aquesta pràctica de forma generalitzada pot arruïnar el dia a un negoci. De fet, li va passar a l'establiment AQ de Tarragona al setembre: dues reserves de taules grans, de vuit i 10 comensals, no van presentar-se a la cita i el copropietari, Quintín Quinsac, no va poder aprofitar els coberts ni cobrir els costos. Per això, va fer un canvi en la gestió de les reserves. Des de llavors obliga els clients a incloure les dades de la targeta bancària i, si no hi van, els cobra 20 euros per persona. És una política de cancel·lació justa? És legal o és embrutar la imatge del restaurant?

Quinsac explica a TV3 la norma que ha imposat en el seu restaurant, que serveix menjar català d'alta cuina i està especialitzat en peixos i mariscos. Si els comensals no avisen amb almenys tres hores d'antelació de la seva inassistència, els cobra la penalització. Des que ha establert aquest precepte, assegura que tots els clients que no han pogut anar han avisat amb temps suficient i, per tant, no els ha cobrat la 'multa'. Aplicar la mesura de manera col·lectiva La qüestió és que la mesura del AQ ha agradat i els establiments de Cambrils (Baix Camp) ja estudien imposar-la per a evitar el que el sector denomina 'no-shous'. A més, de manera col·lectiva. És a dir, que tots els restaurants de la zona i exigeixin les dades bancàries als clients amb antelació i prèvia comunicació de la norma, indica TV3. El cas no és nou, l'establiment El Invernadero de Madrid també cobra per cancel·lar una reserva amb 24 hores o menys d'antelació. Només que en lloc de penalitzar a cada comensal amb 20 euros, ho fa amb 100, va publicar 'El País' al desembre de 2021. Malgrat la polèmica, el xef Rodrigo de la Calle manté la mesura, tal com consta en la pàgina web de l'establiment, distingit amb una estrella Michelin. De la mateixa manera, el restaurant AQ de Tarragona també informa de la norma en la seva pàgina web. En el seu moment, la decisió de De la Calle va portar a l'organització FACUA-Consumidors en Acció a qualificar la mesura de "desproporcionada". Justa o desproporcionada, la mesura imposada per tots dos restaurants és legal. Una altra cosa és que afecti la seva reputació. Te pu