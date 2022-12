Si et pensaves que ja ho havies tot amb el torró de Donut o el croapán, atenció que Mercadona acaba de presentar una nova novetat ideal per aquestes festes. Però alerta, que tot i tenir gust de Kinder Bueno, no és apte per a totes les edats: és un licor amb gust de les barretes de xocolata de Kinder.

La popular cadena de supermercats ha decidit apostar per aquest nou licor que sorprèn pel seu sabor. Aquesta beguda innovadora té tots els números de triomfar i és que entre els seus ingredients hi ha la crema de "xoco avellana", molt semblant al famós gust del Kinder Bueno, segons els consumidors que han tingut l'oportunitat de provar-lo. Les ampolles es poden adquirir en qualsevol supermercat de l'empresa per 7 euros. Cada envàs conté 70 cl de licor, amb un 15% d'alcohol i, atenció, derivats lactis (es recomana guardar-lo en un lloc allunyat de la llum i a una temperatura que no superi els 25 °C).