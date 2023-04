Els polítics catalans que més triomfen a TikTok

Aquest reportatge parteix d’una premissa bàsica que ha d’assumir el lector: TikTok va deixar fa molt temps de ser aquesta xarxa social en la qual només es troben els vídeos de balls que tan popular la van fer en els seus inicis. Ara, hi ha de tot. Un pot obrir l’aplicació i trobar-se un vídeo sobre com fer pollastre al curri, lliscar amb el dit i veure recomanacions sobre què fer un cap de setmana a Barcelona, una broma amb càmera oculta, una notícia i, és clar, alguna coreografia. I, cada vegada més, entre vídeo i vídeo, zas! et pot apareix Gabriel Rufián, Ada Colau o Xavier García Albiol.

Els polítics catalans han trobat a TikTok un nou canal per comunicar-se amb la ciutadania. Alguns d’aquests polítics, (diputats del Congrés, alcaldes, candidats a alcalde...) acumulen milers de seguidors i centenars de comentaris. EL PERIÓDICO parla amb cinc d’ells perquè expliquin les seves experiències en aquesta xarxa social.

El març del 2021, Gabriel Rufián va pujar el seu primer vídeo a TikTok. Era un fragment d’un tens enfrontament entre ell i l’expresident José María Aznar anys abans sobre la invasió de l’Iraq. 112 vídeos després, el portaveu d’ERC al Congrés s’ha situat com el polític català amb més seguidors en aquesta xarxa social, gairebé 76.000. Rufián explica que va arribar a aquesta aplicació perquè un amic n’hi va parlar i va començar a penjar petits talls de les seves intervencions i respostes a algunes preguntes dels seus seguidors. També fragments de les entrevistes que fa en el seu programa La Fábrica o del seu pas per pòdcasts com Buenismo Bien.

@gabrielrufianTrolea a un fatxa.♬ so original – Gabriel Rufián

«Crec que com a principal avantatge té la immediatesa, la vinculació amb un públic jove molt allunyat de vegades de la política i, sobretot, la falta total d’una toxicitat que fa a Twitter pràcticament irrespirable», assegura Rufián a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7. Segons diu, li crida l’atenció la «quantitat de gent que no votava ERC i que ara s’hi està acostant gràcies als vídeos». Això, i els 2.000 missatges que té sense respondre. «No em dona la vida i prometo posar-m’hi», assegura.

TikTok s’ha convertit en una xarxa social prescriptora a qui molts joves acudeixen buscant informació. Per exemple, ¿quins concerts gratis hi ha a les festes de la Mercè a Barcelona? L’alcaldessa de la capital, Ada Colau, va comprendre aquesta realitat i el setembre del 2022 es va llançar a pujar el seu primer vídeo informant sobre quins grups es podrien veure durant les festes i on. Amb més de 28.500 seguidors, és la segona política catalana més popular en aquesta xarxa social. «L’objectiu era arribar al públic jove i, en general, a totes les persones desconnectades de la política i del soroll que de vegades genera», explica.

@adacolau Resposta a @Lady aditu No, no m’he comprat cap casa a Sant Just, ni a Sant Andreu, ni a Horta ni a Sarrià. #Barcelona ♬ so original – Ada Colau

Colau, que va abandonar Twitter el 2021 per la «polarització, l’odi i els bots anònims», ha trobat en TikTok un altre canal per fer «arribar missatges clars i útils, i també contestar dubtes i propostes de la ciutadania». A molts dels seus vídeos dona resposta a les preguntes dels usuaris sobre el seu sou, el seu posicionament respecte a l’ús dels taxis o les VTC o l’entrega de pisos de protecció oficial. Segons diu, els vídeos que més es comparteixen són aquells en els quals desmenteix notícies falses.

El tercer en el rànquing de polítics catalans amb més seguidors és l’exalcalde de Badalona i candidat a la reelecció, Xavier García Albiol. A més dels més de 16.700 seguidors, té dos rècords més: és el més actiu a TikTok, amb 311 publicacions, i d’entre tots els polítics és qui té el major nombre de visualitzacions en un mateix vídeo, superant els 23 milions. Es tracta d’un vídeo en el qual Albiol, amb els seus més de dos metres d’altura, comprova com la porteria del camp del Bufalá està desquadrada.

@albiol_xg Los chicos/as del Bufalà no se merecen esta chapuza. Aquí podéis ver en qué manos está #Badalona ♬ Oh No - Kreepa

«Gràcies a TikTok estem arribant a un públic més jove, que no té altres xarxes i per a això intento parlar en el seu idioma, és a dir, amb vídeos que segueixin les tendències que hi ha en cada moment», assenyala Albiol. Segons explica, utilitza aquesta xarxa social «no només per penjar contingut sinó per interactuar amb els veïns a través de missatges privats o converses». A més, el candidat a l’alcaldia de Badalona assegura que «l’important és no quedar-se enrere, per molta velocitat a la qual vagin els avenços tecnològics» i ja ha clissat BeReal, una aplicació en la qual els usuaris tenen dos minuts al dia per compartir imatges del que estiguin fent en el moment en què els arriba la notificació.

«Jo no he dit que no pugui tornar el Rei. Jo he dit que m’és igual el que faci el Rei de l’Estat espanyol. Següent pregunta. Gràcies», sentència Míriam Nogueras. El vídeo té més de mig milió de reproduccions. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats és també entre els polítics amb més seguidors a TikTok, més de 8.670. «És una oportunitat per potenciar el català i arribar a més ciutadans de Catalunya», assegura la diputada, que sol compartir les seves intervencions a la tribuna de la Cambra baixa, a la sala de portaveus o en les diferents comissions del Congrés.

@miriamnoguerasmn El rei dels espanyols #mesigual #apm #independència ♬ so original – miriamnogueras

«Em vaig decidir a publicar contingut en aquesta plataforma sobretot per tres motius: m’hi sento molt còmoda, m’agrada i em permet interactuar amb persones que no estan en altres xarxes», explica Nogueras, que veu «interessant» trobar un canal de comunicació «on el llenguatge d’aquesta nova generació de polítics tingui lloc».

Fa uns mesos, el diputat del PSC Arnau Ramírez estava en un bar del ‘Gaixample’ de Barcelona quan diverses persones es van acostar per preguntar-li si era el protagonista d’un vídeo que havien vist a TikTok. «La meva sorpresa va ser majúscula perquè a un diputat ras no el coneixen ni a casa seva», admet. Es tractava d’una intervenció seva sobre drets LGTBI que havia fet al Congrés i s’havia viralitzat a la xarxa social. «Aquell dia em vaig adonar de la importància d’una xarxa social que va en augment i vaig començar a publicar alguns talls d’intervencions al Congrés», explica.

@arnauramirezcarner♬ Epic – Joystock

Amb tan sols 21 vídeos, Ramírez té més de 4.700 seguidors. Això no obstant, el destacable és la relació amb els seus seguidors. Estant entre els 10 polítics catalans amb més usuaris pendents d’ell, és el que té una taxa de compromís més gran (la relació entre el nombre de seguidors i el públic final que interactua amb el teu contingut). Aquest èxit és el que l’ha portat a «utilitzar més aquesta eina comunicativa que arriba a moltes més persones». Ara, a més de publicar les seves intervencions en les comissions, ha començat a «gravar vídeos explicant el dia a dia del Congrés».