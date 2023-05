Amazon brinda als manresans una oportunitat única: la de trobar productes inimaginables sobre la ciutat. Ofereix des d'opcions per als més patriòtics, fins d'altres que semblen estar fets sense haver-se ni tan sols cercat el nom de la ciutat a Google.

Entrar a la pàgina web d'aquest comerç electrònic pot resultar tota una aventura per als bagencs, ja que hi trobaran elements que podrien desmuntar la seva idea sobre la ciutat. O no. Però com a mínim, hi passaran una estona entretinguda veient les ocurrents idees de les empreses que hi tenen els productes exposats. Però no tot és tan hilarant com sembla, també hi ha espai per a la seriositat, amb llibres i guies per a tota mena de públic. Repassem els productes més destacats que hi exposen sobre la capital del Bages:

Un skyline confús

La primera samarreta a analitzar exerceix com a radar de manresans. Tot i això, no totes és apta per portar en molt lluny de la capital del Bages, ja que podria induir a confusions. Disponible en 10 colors, incorpora el nom, les coordinades de la ciutat i un skyline. La silueta urbana, però, podria despistar qui la vegi si no coneix la geografia catalana. No incorpora la Seu, la Cova ni la torre de Santa Caterina, sinó que porta el Tibidabo, la Sagrada Família i la torre Agbar. Manresa i Barcelona mai havien estat tan a prop.

Manresa, capital internacional

"Londres, Nova York, París, Tòquio i Manresa. Ensenya-li a la gent que la seva ciutat pot competir amb les més grans del món". Aquesta és la descripció d'una altra de les samarretes, que incorpora el nom del municipi al final d'una llista amb capitals internacionals.

Aquest producte deixa clar que Manresa no és només el cor de Catalunya, és "el lloc més maco d'Espanya", segons la descripció del producte. Està disponible en vuit colors i situa Manresa a l'alçada de capitals internacionals. Sens dubte, un producte perfecte per lluir-lo amb orgull bagenc.

Manresa i els toros

Tot i haver abandonat les pràctiques taurines fa anys, Amazon recrea en certs productes una imatge de la capital del Bages molt relacionada amb estereotips associats a l'Estat. N'és un exemple la següent samarreta, que porta impreses les paraules "Manresa" i "Espanya" sobre un fons negre i la figura d'un toro. Sens dubte, una visió de Manresa més propera a la ficció que a la realitat.

L'opció per als més despistats

Si coneixes algun manresà que fàcilment es despista quan va d'excursió, aquest és el moment de guardar-te el producte a la llista de desitjos per regalar-li el pròxim Nadal. Amazon té a la venda una samarreta amb les coordenades de la ciutat, que permetrà a l'agraciat tenir a mà la ubicació de retorn a casa. Només cal introduir-les a Google Maps, i la màgia està feta. Per tornar d'un viatge també es pot posar el nom de la ciutat al cercador, però no és una opció tan original.

Mapa minimalista

Si ets un romàntic de les guies i plànols, aquesta opció t'interessa. Amazon ofereix un mapa de la ciutat en un format molt minimalista i disponible en diferents mides perfecte per decorar qualsevol habitació. Una opció que permet, a cop d'ull, reviure els records viscuts als carrers de la capital del Bages.

Llibres relacionats amb la ciutat

Amazon també té a la venda el diferents llibres, com el de Gal·la Garcia "Manresa desapareguda: Imatges en blanc i negre que transmeten història". És un recull de 150 fotografies que permeten que el lector faci un viatge en el temps per rememorar la ciutat en les seves diferents etapes.

A més a més, s'hi pot trobar un llibre de receptes del reconegut restaurant Manresa de Califòrnia, que va tancar el 31 de desembre. El nom del restaurant no és fortuït, ja que va ser batejat com la franja de platja on es troba, al sud de Santa Cruz. Aquesta denominació la van decidir els primers jesuïtes que van arribar a la zona, en honor al nom de la capital del Bages, on va fer estada Sant Ignasi de Loiola.