Els gossos i les guarderies canines no tenen bona relació. Són molts els cans que amaguen la cua entre les cames o tiben de la corretja dels seus propietaris per a evitar entrar en aquest tipus de centres. La situació es repeteix també en veterinaris i perruqueries. Tot i que hi ha excepcions. I en Cooper n'és una.

Una càmera de seguretat del centre de dia caní Dogtopia Utica ha captat el moment en què l'animal entra per la porta del local amb la seva propietària. És hora de deixar "el fill" a "l'escola", però el gos, lluny de posar-se a lladruquejar, festeja la seva arribada al centre. Ho fa quan la propietària ha marxat. I s'uneix a la festa la recepcionista de l'establiment. En un vídeo penjat al perfil de TikTok del centre (@dogtopiaofutica), gos i treballadora ballen junts a la recepció de la guarderia durant uns minuts abans que la porta d'accés a l'interior del local s'obri i posi fi a l'icònic moment que ja acumula més de 6,9 milions de visualitzacions i 13 mil comentaris. #dogtopiadogshavemorefun #aussiewiggle ♬ Hey Ya! - Outkast @dogtopiaofutica Copper immediately starts the party when he walks in 😂💃🏼🐕 #dogtopiadog