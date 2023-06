El 23 de juny va ser un dia històric per Mediaset i per Espanya, ja que 'Sálvame' va acomiadar-se de la pantalla analògica i ho va fer amb diversos convidats, presentadors, tertulians i periodistes del programa. Després del cessament del programa, alguns tertulians, presentadors i periodistes s'han mostrat preocupats perquè no saben que els hi oferirà el futur, però Belén Esteban no ha tingut aquest problema, ja que fa anys que va invertint el seu capital per tal de multiplicar els seus ingressos.

La tertuliana de 'Sálvame' té una empresa amb la seva pròpia marca de productes d'alimentació L'empresa murciana que treballa per ella es diu Cool Vega Company i des d'allà s'encarreguen dels productes alimentaris marca 'Sabores de la Esteban'. Els productes alimentaris que ven són gaspatxo, vinagreta i patates fregides. Cool Vega Company assegura a una entrevista a el diari 'La Información' que les vendes de 'Sabores de la Esteban' s'han incrementat en un 118% en només 3 anys, tenint un benefici brut d'1,2 milions d'euros. I la previsió envers el 2024 és arribar als 2,5 milions. L'OCU també ha valorat el gaspatxo de Belén L'any 2022 l'OCU, Organització de Consumidors i Usuaris, va analitzar diverses marques de gaspatxo i la nota al gaspatxo de Belén va ser de 61 punts amb una qualitat mitjana. Després de la valoració de l'OCU, Belén Esteban estava molt enfadada i va contestar amb una indirecta a través de les seves xarxes socials, ja que no hi estava gens d'acord. La filla de Belén Esteban triomfa a Los Angeles: la inesperada professió d'Andreíta als Estats Units "Gràcies a tots els que consumiu el meu gaspatxo i la meva vinagreta. Sou la meva millor nota"