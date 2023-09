Els últims minuts de la jornada laboral poden arribar a fer-se eterns. Davant d'aquesta situació, hi ha qui prefereix buscar-se més feina per no pensar en l'hora de marxar i no acabar comptant els inacabables segons. Però també hi ha qui prefereix enginyar-se-les i buscar excuses per no treballar més i passar l'estona pensant en el moment de fitxar. Aquest últim és el cas del tiktoker Capitán Patera (@capitanpatera), que ha fet un vídeo en clau d'humor amb un truc que ha provocat una gran quantitat d'interaccions per la seva originalitat.

Capitán Patera, en poc menys de 20 segons, mostra que quan falta mitja hora per acabar el seu torn, fa servir un recurs realment creatiu. L'home obre YouTube i hi introdueix les paraules "screen windows update", pantalla d'actualització de Windows, en català.

El creador de continguts selecciona la primera opció, on apareix la tradicional pantalla que qualsevol ordinador mostra quan s'està actualitzant, i la maximitza. El vídeo té 10 hores de durada, per la qual cosa, no hi ha perill que se li acabi en aquesta mitja hora. Un cop posat el vídeo a reproduïr en pantalla completa, apareix Capitán Patera en primer terme fingint cara de resignació per no poder treballar.

Aquest vídeo en to humorístic ha despertat una gran quantitat de comentaris de persones que lloen la seva astucia. Fins i tot, hi ha qui es planteja seguir el seu consell i es pregunta si algú s'adonará si posa "el vídeo durant set hores?". D'altres, s'han animat a confessar aquest truc, que Capitán Patera ha publicat a TikTok en forma de vídeo humorístic, ja el coneixien. "No n'estic orgullós, però l'he fet servir", explicava un altre usuari.

Hi ha qui n'ha vist defectes i dubta de l'eficàcia d'un vídeo de YouTube, on pot sotir un anunci inesperat o apagar-se la pantalla segons la configuració de l'ordinador. De fet, és perceptible entre els comentaris que la idea no convenç massa pel risc que comporta. "Et poden sortir anuncis", alerta un internauta. "Creieu que col·larà si tinc un Mac?", es preguntava una altra usuària que fa servir l'ordinador d'Apple, que no compta amb Windows, sinó macOS. D'altres han posat en relleu com de fàcil és ser descobert si es fa servir. "I si ve el teu cap i et mou el ratolí i es descobreix que és un vídeo?", es preguntava un altre cibernauta.