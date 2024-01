Les 'cabañuelas' del clima, el mètode tradicional que fa servir Jorge Rey, el jove i viral home del temps, són un sistema tant ancestral com controvertit. De fet, des de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) l'han desautoritzat més d'una vegada perquè consideren que el seu procediment no té cap rigor científic. Tot i així, Rey té milers i milers de seguidors a les xarxes socials i tot sovint treu el cap als mitjans.

Sense fer cas a les crítiques, el jove meteoròleg no ha parat de publicar prediccions basant-se en mètodes poc científics com les 'cabañuelas', les formigues voladores i les grues. I a més presumeix de ser moltes vegades més eficaç que les agències oficials, fidels als seus models matemàtics.

Sigui com sigui, en aquesta ocasió tothom ha arribat a la mateixa conclusió per al temps de les setmanes que ens esperen. I, sempre tenint en compte que els pronòstics a mitjà i llarg termini s'han de llegir amb molta prudència, sembla que no ve pluja, per ara.

Al seu darrer vídeo publicat a Youtube, Rey reflexiona sobre el mes de gener que hem tingut. I malgrat uns episodis que havien portat l'esperança sobre un alleugeriment per a la manca d'aigua i sequera en nombroses comunitats, el panorama és força desolador.

"A partir del mes de març"

"Ve un canvi de temps, però, quan arribarà?", es pregunta Rey. Per ara, les dues primeres setmanes de febrer "no portaran gaires pluges". Caldrà esperar a la segona quinzena de febrer (poc després dels Carnavals) perquè augmenti la inestabilitat. Les pluges de debò podrà arribar “a partir del mes de març”, pronostica.