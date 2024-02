Miquel Farrés és un metge de família de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya central. Treballa a l'Alt Berguedà i l'ICS l'ha escollit per ser la cara visible d'un vídeo que promociona la medicina en l'àmbit rural. Presentat com "el metge de muntanya", Farrés comenta al clip publicat al perfil de l'ICS a X (abans Twitter) que "la medicina en l'àmbit rural 'reconcilia amb l'atenció primària de veritat'".

Les imatges del metge de la regió central han revolucionat la xarxa social, on el vídeo ha aconseguit superar les 200 mil reproduccions en un sol dia.

🩺⛰️Sabeu qui és "el metge de muntanya"?



A l'Alt Berguedà hi treballa el Miquel Farrés, metge de família de l'@icscatcentral. 🔵Segons Farrés, la medicina en àmbit rural "reconcilia amb l'atenció primària de veritat". ▶️Coneix-lo en aquest vídeo! pic.twitter.com/hvMyWABDrX — ICS Catalunya Central (@icscatcentral) 20 de febrero de 2024

I és que entre els comentaris en resposta al clip hi ha el d'una usuària que pronostica que es produirà una "allau de metgesses heteros cap a la Catalunya central", fent una clara al·lusió a l'aspecte físic i a l'atractiu del doctor Farrés, que no ha dubtat a queixar-se que ha estat víctima d'una "cosificació".

allau de metgesses heteros cap a la Catalunya Central, bon esquer https://t.co/NmHdLebGjB — alba satorres 🍉 (@albasatorres) 20 de febrero de 2024

Farrés assegura en una piulada a X que li van dir que fes un vídeo "per animar als nous especialistes a venir a les zones rurals". I al·lega que se sent "una mica disgustat" pel resultat: un vídeo "maco però edulcorat i superficial".

el CatSalut m'ha cosificat?! 🧐😤

Em van dir...fer un vídeo per animar als nous especialistes a venir a les zones rurals. Una mica disgustat del que han fet al final... Maco però edulcorat i superficial. — Miquel (@MiquelFarres) 20 de febrero de 2024

En resposta a la publicació, hi ha qui pensa que la publicitat ha estat molt encertada, que "qui volia fer-li la publi [publicitat] sabia el que feia i ho ha fet a la perfecció", alhora que ha afegit que s'assembla "bastant al Doctor Shepherd de 'Anatomia de Grey'", paper interpretat per l'actor Patrick Dempsey.

Jo sols diré que qui volia fer-li la publi a CatSalut sabia el que calia fer i ho ha fet a la perfecció. De fet t'assembles força al Doctor Shepherd d'Anatomia de Grey. — Jan🇵🇸🇪🇭 (@Jokerbrotherh) 20 de febrero de 2024

La veritat és que les bromes no s'han fet esperar a la xarxa, i ja hi ha usuàries que han declarat que no es troben bé... sens dubte perquè les atengui el doctor Farrés.