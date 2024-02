El vincle que té el metge o metgessa de família amb la vida de la gent dels barris i dels pobles, fa que la primària s'hagi convertit en un espai de molta complicitat, confiança i emocions entre professionals i pacients. Així queda reflectit en el primer episodi de la docusèrie «Històries de la Primària», on la Teresa - una pacient de 96 anys- i la Berta -metgessa de família del consultori de Balsareny- protagonitzen una escena que ja acumula milers de visualitzacions a les xarxes socials.

En el vídeo viral, la Teresa confessa durant una consulta que cada dia menja una presa de xocolata. La declaració arriba després que pacient i metgessa repassin els resultats de l'última analítica. "Només això, eh! Per la resta, no em tiro sucre" justifica la usuària. La Berta, entendrida, assegura a la Teresa que no té intenció de privar-la del plaer de menjar el dolç. "Cada dia em menjaré una presa de xocolata?" pregunta llavors la Teresa sorpresa. "Si li ve de gust se la pren, si no, no" contesta la metgessa. "I tant que em ve de gust!" replica ràpidament la Teresa. Abans que s'acabi el clip, la pacient té una altra confessió: la xocolata és amb llet. "Més sucre encara!" li retreu la Berta.

El moment queda captat per les càmeres amb l'objectiu de retratar per primer cop el dia a dia dels professionals d'atenció primària de Catalunya. El resultat: més de 188.000 visualitzacions a Instagram i 171.000 a TikTok.

Històries també del CAP de Navàs

La Teresa és una de les usuàries que expliquen els seus problemes de salut a professionals d'atenció primària dels equips de Balsareny i Navàs que han obert les portes dels dos centres per mostrar el seu dia a dia. I ja en el primer capítol es va poder veure el treball que fa l'atenció primària en entorns rurals, on es practica una medicina més pròxima i amb més temps d'atenció al pacient, però que té altres condicionants, com el fet d'haver de cobrir un ampli territori o la necessitat de desplaçar-se molts quilòmetres en cas d'urgència. Els professionals de l'equip de Navàs i Balsareny també apareixeran al capítol 3, i als 4 i 6 (que encara no s'han publicat).

'Històries de la Primària' compta amb sis capítols d'entre 40 i 45 minuts de durada, en què hi apareixeran una cinquantena de professionals de la primària. La resta de localitzacions són Barcelona, Badalona, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Sort, Bretui, Montardit de Dalt, Vinebre, la Torre de l'Espanyol, Lloret de Mar, Girona, Santa Coloma de Farners i Lleida.