El Tomàs Molina del Polònia: nou polític a ritme de Chayanne

"Ara soc polític i no m'importa el que diguin", això diu la versió catalana de la reconeguda cançó Torero, de Chayanne, que ha versionat el programa de sàtira política Polònia de TV3. Des que el popular meteoròleg i presentador d'El Temps, Tomàs Molina, va anunciar la seva incorporació a Esquerra Republicana com a candidat número dos per les eleccions europees, les reaccions no s'han aturat, però la més divertida i original ha estat la del programa d'humor per excel·lència a Catalunya. "Qui em critiqui és imbècil, és moment d'anar a fer mítings com un bon polític", continua la paròdia interpretada per David Olivares.

El salt al món de la política de Molina no se l'esperava ningú, va sorprendre el passat diumenge quan anunciava que es presentava com a número dos d'ERC a les europees perquè, segons ell, "cal lluitar contra el canvi climàtic". Després de donar la notícia i en tractar-se d'un treballador de la televisió pública catalana, el presentador va dir en roda de premsa que no tornarà a sortir en antena i es dedicarà a altres tasques menys visibles dins de la corporació.

Tot i això, des de la mateixa CCMA, el fitxatge del català pels republicans no ha agradat. El Consell Professional Informatius de TV3 va emetre el passat dimecres un comunicat on, entre altres coses, assenyala que la decisió de Molina ha "generat malestar a la redacció per com pot afectar a la credibilitat", ja que contribueix "a associar-nos a determinats postulats polítics i de partit".