Un ciclista ha resultat ferit de caràcter menys greu després de xocar amb la porta oberta d'un cotxe a Manresa. L'accident s'ha produït aquest dilluns a les 13:50 hores al carrer de la Pau, a tocar de l'escola La Salle. La víctima, un de veí de Manresa de 51 anys, s'ha posat en contacte amb Regió7 per relatar els fets. Segons apunta el manresà, l'accident va tenir lloc després que un pare, que acabava d'aparcar al vial per recollir el seu fill de l'escola, va obrir la porta del cotxe sense comprovar si s'aproximava cap altra vehicle a través dels retrovisors. Va ser en aquell moment quan el ciclista no va poder evitar topar contra la porta i va sortir projectat uns 4 o 5 metres.

Fins al lloc dels fets es van traslladat efectius del SEM per atendre el conductor de la bici, que actualment es troba ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons fonts de la policia local, les dues persones implicades en l'accident es van sotmetre a les proves reglamentàries d'alcoholèmia, que van donar resultat negatiu.