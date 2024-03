Un accident a l'eix Transversal acaba amb un cotxe bolcat

Aquest dissabte al migdia hi ha hagut un accident de trànsit a l'eix Transversal, al terme de Rajadell, en direcció Manresa. Els Bombers han rebut l'avís a les 2 del migdia i 14 minuts.

L'accident, en el qual, segons informació del Servei Català de Trànsit, s'han vist implicats dos vehicles, ha acabat amb un d'ells bolcat.

Quan hi han arribat els Bombers, que hi han enviat tres dotacions, la persona que conduïa el vehicle bolcat estava conscient, orientada i sense ferides greus. Al Servei Català de Trànsit no els constava que hagués calgut traslladar-la a l'hospital. Ha resultat ferida lleu. La persona que conduïa l'altre vehicle n'ha sortit il·lesa.