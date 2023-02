La Catalunya central és la regió amb més accidents de trànsit amb cabirols

L’increment de senglars i cabirols a Catalunya també ha comportat un augment d’accidents de trànsit relacionats amb aquests animals. A la regió central destaquen els accidents amb cabirols, degut a la gran presència d’aquests ungulats a la Catalunya Central. Així, durant el 2022 la regió central va acumular 508 accidents amb cabirols, gairebé el doble que la següent regió a la llista, segons dades recollides pel Servei Català de Trànsit.

De fet, el Departament d’Acció Climàtica alerta que la població de cabirols a la regió central està augmentant molt ràpidament i que, de fet, s’ha triplicat en els últims cinc anys. A l’Anoia, per exemple, el 2017 hi havia un exemplar cada 2 km2 mentre que aquest 2022 se n’han registrat 5 en la mateixa superfície. L’increment també ha estat destacat a altres comarques com el Bages, el Berguedà o el Solsonès.

Pel que fa als senglars és la segona regió amb més accidents. En va acumular 768, quedant per darrere només de les comarques gironines que són les que tenen més densitat de senglars. Així, si es sumen el nombre d’accidents de cabirols, senglars i altres animals ungulats, la regió central és la que més afectació ha tingut amb 1.276 accidents. De fet, el 46,6% d’accidents de la regió estan relacionats amb animals ungulats.

A Catalunya durant el 2022 es van produir un total de 18.894 accidents, el que suposa un increment del 5% respecte el 2021. Però l’augment d’accidents encara és més accentuat quan hi entren aquest tipus d’animals. L’any 2022 es van produir a Catalunya un total de 5.482 accidents amb ungulats, un increment del 25,5% respecte el 2021. De fet, el 29% dels accidents a Catalunya ho són amb ungulats.

Aquests animals, sobretot els senglars, solen ser més actius quan es fa de nit. Per aquest motiu la majoria dels accidents tenen lloc entre les 8 de la tarda i les 12 de la nit. En el cas dels cabirols, però, també hi ha un pic d’accidentalitat a les 8 del matí.

Pel que fa als mesos, els accidents amb senglars implicats s’intensifiquen a finals d’any mentre que en el cas del cabirol se’n produeixen més en plena primavera.