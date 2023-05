L'Ajuntament de Prats de Lluçanès ha decretat, des d’aquest dimarts i fins dijous, tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista d’una noia embarassada de 31 anys, que era filla de Prats de Lluçanès. La noia vivia des de feia poc amb la seva parella a Manresa i la policia ha detingut l'home com a suposat autor de l'assassinat. En un primer moment, el cas es va tractar com una mort natural. La policia, però, estava a l'espera de rebre el resultat de l'autòpsia, que va indicar que hi havia hagut un estrangulament. A partir d'aquí es va procedir a la detenció de la parella de la dona, que estava embarassada. El departament d'Igualatat ha rebut el cas com a assassinat masclista.

Els membres de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès manifesten el seu dol i rebuig absolut al crim masclista i manifesten la condolença als familiars i entorn de la víctima. Durant els tres dies de dol, se suspenen les celebracions oficials i les banderes dels edificis públics onejaran a mig pal en senyal de dol. Ahir, Manresa també va ser un decret en termes similars. L'Ajuntament convoca una concentració aquest dimarts, a les 8 del vespre, davant de Cal Bach, on es llegirà un manifest de rebuig a la violència masclista i es realitzarà un minut de silenci en homenatge i en record a la víctima. A més, dimecres, durant la sessió ordinària del ple del mes de maig, a 2/4 de 8 del vespre, s’entrarà un punt extraordinari a l’ordre del dia de rebuig al crim masclista i de suport a la família i entorn.